BON PLAN sur Borderlands 2 : le DLC Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary disponible sur l'Epic Games Store et offert temporairement

Pour préparer les changements scénaristiques ayant lieu sur Pandore dans Borderlands 3, Gearbox avait surpris son monde en sortant un cinquième DLC pour les versions PS4, Xbox One et PC de son prédécesseur, Borderlands 2, intitulé Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary. Mieux encore, les possesseurs de Borderlands: The Handsome Collection n'avaient pas besoin de repasser à la caisse durant le mois suivant sa sortie.

Sauf que cette même compilation n'a jamais eu droit à l'extension sur l'Epic Games Store, alors même que la boutique l'a offerte au printemps. Bonne nouvelle, Gearbox a annoncé la sortie ce 1er septembre de Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary sur l'EGS. À cette occasion, vous pouvez l'obtenir sans frais, et ce jusqu'au 2 octobre à 14h59, après quoi le prix repassera à 14,99 €. Voici un résumé de ce qui vous attend :

Dans cette aventure remplie d'action, vous viendrez en aide à Lilith et aux Pillards écarlates dans leur combat pour protéger Pandore contre une invasion : DAHL a déployé une arme chimique qui transforme la faune et la flore locales, pour rendre l'environnement peu hospitalier de la planète encore plus dangereux que dans vos souvenirs. Mais les ennemis infectés par le gaz toxique ne sont pas les seules nouveautés de Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary : tout en explorant des zones jusqu'alors inconnues de Pandore, vous croiserez également de nouveaux boss à combattre, de nouvelles options de personnalisation et de l'équipement effervescent ultra puissant, et vous pourrez mettre vos talents à l'épreuve avec deux niveaux supplémentaires de surpuissance.

Bien entendu, il est nécessaire de posséder Borderlands: The Handsome Collection pour y jouer. Et si vous n'avez toujours pas craqué pour le troisième épisode sur PC, il est vendu 19,99 € à la Fnac.