BON PLAN : deux jeux Borderlands dans une Deluxe Edition à tout petit prix

Excellente franchise de jeux de tir à la première personne avec des mécaniques de jeux de rôle développée par Gearbox Software, Borderlands s'est également déclinée en jeux narratifs grâce à Telltale Games et son Tales from the Borderlands. Une suite a même vu le jour, New Tales from the Borderlands, développée cette fois par directement par Gearbox Software.

Si vous étiez passés à côté de ces deux titres, bonne nouvelle, ils sont regroupés dans une même boîte actuellement en promotion. New Tales from the Borderlands Deluxe Edition est affiché à 8 € sur Amazon dans sa version PlayStation 5, une bouchée de pain pour ces deux jeux narratifs. Le titre est également disponible sur d'autres versions, contre 9,95 € sur Switch et 9,99 € sur PS4, toujours via Amazon. De son côté, la Fnac propose New Tales from the Borderlands Deluxe Edition à 10 € sur PS5, PS4 et Xbox Series X et même à 9,95 € sur Switch.

Le chaos ça peut rapporter gros. Dans le cadre de la ville de Prométhée, en proie à une guerre sans fin, vous contrôlerez Anu, Octavio, et Fran pendant le pire jour de leurs vies. Aidez ces trois anti-héros sympathiques alors qu'ils essaient de changer le monde - et peut-être même de le sauverno-break space ! Faites face à une invasion planétaire, un méchant monstre de l'Arche et un capitaliste au cœur de glace dans cette virée cinématique pleine de sensations fortes où la suite ne dépend que de vous ! CONTENU DE LA BOÎTE : 2 jeux : New Tales from the Borderlands (2022) et Tales from the Borderlands (2014) inclus en code de téléchargement dans la boîte.

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver nos tests des deux jeux juste ici : TEST - Tales from the Borderlands : une épopée hilarante et inattendue à ne pas manquer & TEST New Tales from the Borderlands : n'est pas Telltale Games qui veut