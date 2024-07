BON PLAN : deux jeux Assassin's Creed à petit prix sur Switch

Les joueurs sur Nintendo Switch ont pu retrouver la saga Assassin's Creed au travers de compilations. The Ezio Collection regroupe AC II, Brotherhood et Revelations, tandis que The Rebel Collection réunit AC III Remastered, AC IV Black Flag et Rogue. Mais une autre compilation plus modeste vaut le détour.

Il s'agit en fait d'Assassin's Creed III Remastered sur Nintendo Switch, avec Assassin's Creed III : Libération Remastered offert en bonus, dans sa version dématérialisée. Le spin-off suit pour rappel Aveline de Grandpré à La Nouvelle-Orléans, dans une quête parallèle à celle de Connor Kenway. Ce bundle très sympathique est disponible contre 22,81 € sur Amazon, soit une réduction de - 43 %.

Assassin's Creed 3 + Assassin's Creed Liberation Remaster Revivez la Révolution Américaine ou vivez-la pour la première fois dans Assassin's Creed III Remastered, avec des graphismes améliorés et de nouvelles mécaniques de jeu. De plus, le jeu inclut Assassin's Creed Liberation Remastered et tous les DLC solo. Battez-vous pour la liberté 1775. Les Colonies Américaines sont sur le point de se révolter. Vous incarnez Connor, et vous battez pour la liberté de votre peuple et de votre nation. Choisissez vos armes parmi une vaste sélection, et assassinez vos ennemis de multiples façons. Une nouvelle expérience de jeu Jouez à l'emblématique Assassin's Creed III avec des graphismes améliorés, de nouveaux modèles de personnage et rendus d'environnement, et bien plus. Les mécanismes de jeu ont également été repensées, améliorant votre expérience et votre immersion.