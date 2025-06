BON PLAN : Borderlands 4 déjà disponible en précommande à prix cassé, c'est la folie !

L'actualité récente autour de Borderlands 4





La semaine dernière, 2K Games a dévoilé les multiples éditions du nouveau looter shooter de Gearbox Software, ainsi qu'un ECHO-4 Bundle qui pour le moment n'est pas prévu dans nos contrées. Une bande-annonce centrée sur le scénario de Borderlands 4 a également été diffusée et Randy Pitchford a de son côté longuement évoqué l'ajout d'une fonctionnalité demandée par la communauté, du moins sous une certaine forme. Avec tout ça, l'envie de se le procurer n'en est que plus grande et ça tombe bien, car plusieurs enseignes ont ouvert les précommandes et, mieux encore, pratiquent d'ores et déjà de belles remises.

Où précommander Borderlands 4 à pas cher ?





Sans trop de surprise, c'est du côté de Leclerc que nous retrouvons les tarifs les plus bas, même si d'autres revendeurs proposent aussi de belles remises. Si vous comptiez prendre l'édition Deluxe, elle se retrouve donc au même prix que la standard sur PC, vendue 10 € moins cher que sur consoles par chez nous. Dommage que la Super Deluxe soit une exclusivité Micromania-Zing, car il y aurait sans doute eu de quoi satisfaire les fans souhaitant tout obtenir.

Pour rappel, sa sortie est prévue le 12 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Une version Switch 2 est aussi prévue par la suite.

