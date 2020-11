BON PLAN sur Borderlands 2 : au tour de la Switch d'accueillir le DLC Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary, temporairement gratuit

Avant la sortie de Borderlands 3 en 2019, Gearbox avait surpris son monde en sortant un cinquième DLC majeur pour Borderlands 2, Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary, dépeignant la chute de la ville et expliquant donc en partie certains changements survenus dans sa suite. Mieux, il avait été offert durant quelques semaines à sa sortie initiale sur consoles et Steam.

En septembre, le studio l'avait enfin sorti sur l'Epic Games Store, là encore mis à disposition des joueurs gratuitement durant quelques semaines. L'opération se répète à présent pour la dernière plateforme sur lequel Borderlands 2 est paru, la Switch. Eh oui, Borderlands Legendary Collection et Borderlands: The Handsome Collection sont disponibles depuis quelques mois sur la console de Nintendo, permettant de profiter du deuxième épisode et de ses DLC, mais il manquait là encore cette ultime extension. Les joueurs peuvent donc désormais l'acquérir sans frais, comme annoncé ces dernières heures, mais il ne va pas falloir traîner, puisque cette gratuité n'est effective que jusqu'au 3 décembre à 17h59, suite à quoi ce contenu passera payant.

Si vous souhaitez vous procurer la version sortie en boîte de Borderlands Legendary Collection, elle est vendue 27,90 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Borderlands Legendary Collection : un portage Switch généreux, et très beau