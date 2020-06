TEST de Borderlands Legendary Collection : un portage Switch généreux, et très beau

En 2015, 2K Games et Gearbox Software lançaient sur PS4 et Xbox One Borderlands: The Handsome Collection, qui regroupait alors Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel. Il manquait alors à l'époque le premier volet, mais les studios viennent de lancer sur Switch Borderlands Legendary Collection, et pour le coup, les joueurs ont de quoi faire, avec Borderlands : Édition Game of the Year, Borderlands 2 : Édition Game of the Year et Borderlands: The Pre-Sequel - L'intégrale. Le contenu est au rendez-vous, mais le portage est-il de qualité ? Réponse dans ce test.

Borderlands Legendary Collection est une compilation qui vaut totalement le détour.

À sa sortie en 2009, Borderlands a marqué les joueurs par son gameplay, son humour, mais également par sa direction artistique soignée, les graphismes arborant un magnifique cell-shading qui rend la franchise très reconnaissable... et empêche le jeu de vieillir. Parce que oui, même en 2020 sur une Nintendo Switch, Borderlands Legendary Collection est sublime en mode Portable, les jeux sont globalement très beaux et fluide, sans trop d'aliasing, sauf dans Borderlands 2, qui souffre de quelques lacunes sur les textures lointaines. Ce vilain petit canard dénote étrangement de Borderlands et Borderlands: The Pre-Sequel, car ces deux titres font un vrai sans faute en mode Portable.

Une fois la Switch branchée sur le dock et l'image affichée sur le TV, le résultat est sensiblement le même. Le premier volet et la préquelle sont toujours très beaux sur une télévision, il y a un poil plus d'aliasing, mais cela reste très léger, et cela concerne surtout les environnements lointains. Mais encore une fois, Borderlands 2 sort du lot, dans le mauvais sens, avec des textures un peu brouillonnes et qui apparaissent sous les pieds du joueur. C'est loin d'être horrible ou catastrophique, le titre est assez propre, mais comparé aux deux autres volets, il est clairement en dessous, et c'est aussi dommage qu'incompréhensible.

Petite spécificité de ce portage Switch, 2K Games a rajouté du motion gaming, permettant d'ajuster sa visée avec le Joy-Con droit lorsqu'il est détaché, la manette Pro ou avec la console en mode Portable. Une fonctionnalité classique dans les FPS sur Switch, mais pas vraiment évidente à appréhender. Les titres proposent quand même plusieurs réglages pour peaufiner la sensibilité et donc trouver un bon équilibre, mais les habitués des shooters à la manette auront vite fait de désactiver cette option. Enfin, les jeux sont proposés ici en Édition Game of the Year ou Intégrale, ils regorgent d'extensions et DLC, que ce soit des missions supplémentaires ou des bonus cosmétiques pour personnaliser son personnage, car oui, les Borderlands sont jouables en coopération ligne, jusqu'à quatre joueurs. Il manque cependant à l'appel le DLC Commandant Lilith et la bataille pour Sanctuary, sorti en 2019 pour faire le lien avec Borderlands 3, cet opus n'étant pas sorti sur Switch.

Borderlands Legendary Collection, c'est une très grosse compilation (les jeux pèsent 6 Go, 21,5 Go et 12 Go), généreuse en contenu et qui se paye surtout le luxe d'être très belle, même sur une TV. Le second volet est un peu en dessous du reste, avec un aliasing un peu plus prononcé et des textures qui apparaissent de manière propre seulement sous les pieds du personnage. Un léger écueil technique qui ne gâche pas cette trilogie, mais qui fait un peu tache dans l'ensemble. Si vous n'avez jamais touché à un opus de la franchise, Borderlands Legendary Collection est une compilation qui vaut totalement le détour, qu'importe comment vous comptez y jouer.

Borderlands Legendary Edition est disponible sur Nintendo Switch, au prix de 39,99 € à la Fnac et sur Amazon.fr, ou contre 49,99 € chez Micromania.

Les plus Une trilogie dingue sur Switch

Un contenu monstre

En Portable, c'est vraiment joli

Même sur une TV, le résultat est beau... Les moins ... sauf Borderlands 2, un peu en dessous du reste

Il manque un récent DLC, pour chipoter

Notation Graphisme en mode Portable 17 20 Graphisme en mode TV 15 20 Bande son 17 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 19 20 Scénario 17 20 Verdict 17 20