Borderlands Legendary Collection : que contient la compilation Switch ? Le point sur les DLC en vidéo

2K Games va frapper fort du côté des joueurs Switch cette semaine, en amenant trois compilations qui valent le détour. Parmi elles, Borderlands Legendary Collection, qui regroupe Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel.

À quelques jours du lancement, une bande-annonce fait le point sur les DLC compris dans cette compilation vendue à 39,99 € en physique comme en téléchargement. Comme prévu, le projet comprendra toutes les extensions scénarisées et même les packs de skins de Borderlands 2 : le seul absent sera Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary, sorti l'année dernière pour faire le lien avec Borderlands 3.

Borderlands: Game of the Year Edition L'Île des zombies du Dr Ned

Émeute dans l'Underdome de Mad Moxxi

L'armurerie secrète du général Knoxx

La Robolution de Claptrap Borderlands 2 Le Capitaine Scarlett et son butin de pirate

Le Carnage Sanglant de M. Torgue

La chasse au gros gibier de Sir Hammerlock

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon

Pack Mécromancienne (incarnez Gaige)

Pack Sadique (incarnez Krieg)

Chasseur de Têtes 1 : La Récolte sanglante de T.K. Baha

Chasseur de Têtes 2 : La Terrible Fringale du Dindon de la Force Affamé

Chasseur de Têtes 3 : Le Jour où Marcus a sauvé la Saint-Mercenaire

Chasseur de Têtes 4 : Massacre au Mariage

Chasseur de Têtes 5 : Sir Hammerlock contre le Fils de Crawmerax

Pack Améliorations Chasseur Ultime

Pack Améliorations Chasseur Ultime 2

Creature Slaughter Dome

Et bien d'autres skins Borderlands: The Pre-Sequel Voyage claptastique

L'assaut de l'Holodôme

Pack Baronne (incarnez Aurélia)

Pack Double du Beau Jack (incarnez « Jack »)

La date de sortie de Borderlands Legendary Collection est fixée au 29 mai 2020 sur Switch.

