Borderlands: Legendary Collection, BioShock: The Collection et XCOM 2 Collection annoncés et datés sur Switch

La diffusion d'un Nintendo Direct Mini cet après-midi a été aussi surprenante que les annonces qu'il renfermait. Il a notamment permis de découvrir l'arrivée de trois grosses franchises de 2K Games sur Nintendo Switch.

Déjà, les fuites avaient un peu vendu la mèche, mais BioShock: The Collection va bel et bien débarquer sur la console de Nintendo, lui qui regroupe les trois épisodes principaux et leurs extensions. Même tarif pour XCOM 2 Collection, dont le portage avait également leaké, et qui condense le jeu de tir stratégique et ses DLC. En revanche, 2K Games a aussi concocté de l'original avec Borderlands Legendary Collection, qui réunit tout simplement Borderlands: Game of the Year Edition et ses deux successeurs déjà réunis sous le nom de Borderlands: The Handsome Collection sur d'autres plateformes, pour trois aventures et une dizaine d'extensions. La compilation sera compatible avec le multijoueur en local à deux, et aussi avec les parties en ligne avec jusqu'à quatre participants, et sera jouable avec la détection de mouvements des Joy-Con.

Borderlands: Game of the Year Edition L'Île des zombies du Dr Ned

Émeute dans l'Underdome de Mad Moxxi

L'armurerie secrète du général Knoxx

La Robolution de Claptrap Borderlands 2 Le Capitaine Scarlett et son butin de pirate

Le Carnage Sanglant de M. Torgue

La chasse au gros gibier de Sir Hammerlock

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon

Pack Mécromancienne (incarnez Gaige)

Pack Sadique (incarnez Krieg) Borderlands: The Pre-Sequel Voyage claptastique

L'assaut de l'Holodôme

Pack Baronne (incarnez Aurélia)

Pack Double du Beau Jack (incarnez « Jack »)

Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce beau petit monde arrivera en même temps : la date de sortie sur Switch de Borderlands Legendary Collection, BioShock: The Collection et XCOM 2 Collection est la même, à savoir le 29 mai 2020.