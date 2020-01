BioShock: The Collection, bientôt un portage sur Switch ?

C'est en 2016 que 2K Games sortait sur PC, PlayStation 4 et Xbox One BioShock: The Collection, une compilation regroupant les trois jeux de la saga ainsi que leurs DLC, de quoi bien se faire plaisir. Et cette collection pourrait visiblement avoir droit à un portage sur Switch prochainement.

L'organisme de classification des jeux vidéo à Taïwan vient en effet de lister dans sa base de données BioShock: The Collection sur Nintendo Switch, ainsi que les trois jeux qui la composent : BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock: Infinite. Point de date de sortie en vue, mais en toute logique, Nintendo devrait annoncer prochainement un Direct, l'occasion de confirmer ou infirmer cette rumeur.

Pour rappel, les BioShock sont des jeux de rôle et de tir à la première personne nous plongeant dans Rapture puis à Colombia, des citées faussement utopiques, le gameplay tournant autour de l'utilisation de pouvoirs.

