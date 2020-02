Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection bientôt sur Switch ?

Alors que tout le monde attend avec impatience le prochain Nintendo Direct, les rumeurs concernant divers portages sur Switch s'accumulent. Récemment, c'est l'organisme de classification des jeux vidéo sud-coréen qui vient de lister deux titres.

Ces jeux, ce sont Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection. Le premier est une version améliorée du jeu d'Atlus avec du contenu supplémentaire sortie sur PS4 l'année dernière, tandis que le second regroupe le jeu tactique de Firaxis Games avec tout le contenu additionnel, sorti sur PS4 et Xbox One en 2018. Pour rappel, Atlus avait récemment lancé un sondage demandant aux joueurs japonais s'ils voulaient des portages de ses jeux sur Switch, et Catherine: Full Body était dans la liste.

Il y a quelques semaines, BioShock: The Collection avait lui été aperçu sur Switch à Taïwan, il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'au prochain Nintendo Direct pour savoir si tout cela est avéré.