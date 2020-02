Atlus demande aux Japonais s'ils veulent des portages d'anciens jeux (Persona, Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey) sur Switch

La Switch va prochainement fêter ses trois ans d'existence et cartonne à travers le monde. Forcément, les éditeurs suivent le pas et se mettent à développer davantage de jeux pour la console. Si Atlus faisait partie des éditeurs présents lors de la conférence de présentation de la console en janvier 2017 avec Shin Megami Tensei V, toujours en développement, il n'a pas sorti grand-chose dessus jusqu'à présent, soutenant encore la 3DS et privilégiant les machines de Sony ces dernières années. La tendance commence néanmoins à changer et nous avons déjà pu profiter du portage qu'est Tokyo Mirage Sessions #FE Encore et les joueurs de l'Est vont découvrir Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers d'ici quelques jours, sortant également sur PS4.

La donne pourrait néanmoins changer, car un sondage relayé dans son intégralité par Persona Central demande directement aux joueurs s'ils aimeraient des portages d'anciens jeux sur la console :

Q47 : Si de précédents jeux Atlus (jeux pouvant être joués sur d'autres hardware, sans ajouter d'éléments supplémentaires) étaient portés sur Nintendo Switch, voudriez-vous y jouer ? Sélectionnez ci-dessous tous les titres auxquels vous aimeriez jouer sur Nintendo Switch.

Portage de Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment

Portage de Persona 3, Persona 3 FES et Persona 3 Portable

Portage de Persona 4 et Persona 4 Golden

Portage de Persona 5 et Persona 5 Royal

Portage de Shin Megami Tensei III: Nocturne

Portage de Shin Megami Tensei IV

Portage de Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

Portage de la série Digital Devil Saga: Avatar Tuner

Portage de Devil Summoner: Soul Hackers

Portage de la série Devil Summoner: Raidou Kuzunoha

Portage de la série Etrian Odyssey

Portage de 13 Sentinels: Aegis Rim

Portage de Persona Q

Portage de Catherine: Full Body

Portage de Odin Sphere Leifthrasir

Portage de Dragon’s Crown Pro

Je ne souhaite jouer à aucun d'eux sur Nintendo Switch

Bien évidemment, cela n'est en aucun signe d'un quelconque développement ni une promesse qu'un seul des jeux cités voit le jour sur la console de Nintendo. Pour autant, c'est la première fois qu'Atlus pose cette question à la communauté. La porte est donc désormais ouverte et, si jamais l'éditeur reçoit des retours massifs de la part des joueurs, peut-être prendra-t-il la décision de se lancer dans un ou plusieurs portages, surtout de jeux encore récents. Quoi qu'il en soit, la licence Etrian Odyssey a toutes ses chances de faire son retour dans les années à venir après les nombreux épisodes sortis sur 3DS.

Au passage, Atlus évoque également la question des remakes de certains jeux sur tout un tas d'appareils et fait même mention de la PS5. Le studio est donc à l'écoute de sa communauté japonaise pour anticiper l'évolution du marché, reste à voir ce qu'il nous concocte en secret.