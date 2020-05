Catherine: Full Body, une nouvelle bande-annonce torride et un point sur les options de doublage pour la version Switch

Après avoir été repéré chez un certain organisme de classification, Catherine: Full Body a finalement été annoncé sur Switch lors du dernier Nintendo Direct. Le jeu de Studio Zero avait auparavant vu le jour sur PS4 en septembre 2019, tout en sachant qu'il s'agit d'une version améliorée du jeu PS3 et Xbox 360. Il va donc revenir sur la belle de Nintendo cet été et faire monter grimper encore plus le thermomètre, comme nous le rappelle une nouvelle bande-annonce.

Celle-ci nous rappelle dans les grandes lignes le scénario, dans le lequel Vincent va devoir choisir entre Catherine, Katherine ou Rin et échapper à des rêves meurtriers. Nous apprenons par la même occasion que les précommandes sont ouvertes, avec à la clé... eh bien, justement, un porte-clés mouton, du moins si vous commandez votre copie à la Fnac (pensez à l'ajouter à votre panier) au prix de 49,99 €. Koch Media en profite pour faire un point sur les nouvelles options de doublage de cette version, déjà bien connues si vous avez suivi nos articles à l'époque lors de la promotion japonaise sur PS4.

Nom Doubleur Description Persona Reference Healing Flower Kana Hanazawa Pour ceux qui auraient besoin d'un petit remontant.

Sa voix douce et fleurie vous revigorera comme jamais. Doubleuse japonaise de Marie dans Persona 4 Golden Saucy Kouhai Ayana Taketatsu Pour ceux qui aiment s'amuser.

Vous allez vous faire taquiner, mais on sait que vous aimez ça. Doubleuse japonaise de Labrys dans Persona 4 Arena Intelligent Beauty Marina Inoue Pour ceux qui apprécient l'intellect.

Pleine d'esprit, elle vous attirera à l'aide de son charme mystérieux. Doubleuse japonaise du protagoniste féminin de Persona 3 Portable



La date de sortie de Catherine: Full Body sur Switch est pour rappel fixée au 7 juillet.