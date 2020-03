Catherine: Full Body va donner chaud à la Nintendo Switch, et a déjà une date de sortie

Le Nintendo Direct Mini d'aujourd'hui fut l'occasion d'apprendre le portage de plusieurs titres déjà disponibles sur d'autres plateformes. Parmi eux, Catherine: Full Body, la version ultime du jeu d'Atlus sortie l'année dernière sur PS4 et PS Vita.

Bon, l'organisme de classification sud-coréen avait un peu vendu la mèche le mois dernier, mais au moins, c'est officiel. Les utilisateurs de Nintendo Switch vont donc pouvoir se délecter de cette mouture définitive de l'histoire de Vincent, un charmeur qui va se retrouver empêtré dans des rêves étranges et des relations complexes avec des femmes, pour un savant et original mélange entre puzzle game et visual novel.

La date de sortie de Catherine: Full Body est dès à présent calée au 7 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Toute précommande de l'édition physique vous permettra d'avoir en cadeau un porte-clé mouton, dans la limite des stocks disponibles.