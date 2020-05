Epic Games Store : Borderlands: The Handsome Collection gratuit cette semaine, Sludge Life offert pendant un an

Pour fêter ses soldes d'été comme il se doit, l'Epic Games Store a dégainé l'artillerie lourde du côté des jeux gratuits. GTA V et Civilization VI ont été offerts ces deux dernières semaines, et du lourd nous attend pour les deux suivantes, à en croire une information qui a fuité et qui a été factuellement vérifiée depuis.



À compter de ce jeudi et jusqu'au 4 juin, c'est donc bien Borderlands: The Handsome Collection qui peut être récupéré gratuitement sur PC ! Pour rappel, la compilation comprend Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel! avec l'ensemble de leurs DLC (sauf Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary).

En toute logique, vu ce qu'a déjà révélé le leak, ce sera au tour d'ARK: Survival Evolved de compléter la vague spéciale soldes du 4 au 11 juin. Sinon, sur un tout autre volet, l'Epic Games Store s'est associé à Devolver Digital pour offrir Sludge Life, un jeu de vandalisme à la première personne visiblement déjanté.

Sludge Life est un jeu à la première personne, en monde ouvert et axé sur le vandalisme. Le tout sur une île polluée, avec une atmosphère horriblement pesante et peuplée d'êtres idiots et grincheux. Incarnez GHOST, un tagueur en herbe déterminé à se faire une place dans l'élite du graffiti, et parcourez une minuscule île sur une planète recouverte de boue. Alors que vous évoluez au milieu de marques et discutez avec d'autres tagueurs, vous découvrirez des secrets, mais aussi rencontrerez des idiots. Deviendrez-vous le roi de l'île pour taguer chaque centimètre carré encore vierge ? Infiltrerez-vous la société GLUG, spécialisée dans le pompage de boue, pour trouver la sortie ? Ou mettrez-vous tout simplement le feu partout, vous y compris ?

Vous pouvez l'ajouter à votre catalogue dès maintenant, mais rien ne presse : il restera gratuit au moins pendant un an sur la plateforme !

