Borderlands, BioShock et XCOM 2 : les cartouches Switch ne contiendront pas tous les jeux, d'énormes téléchargements obligatoires en vue

Les joueurs Switch ont eu de bonnes nouvelles sur le calendrier des mois à venir avec un Nintendo Direct Mini diffusé par surprise ce jeudi. Il a notamment introduit des portages Switch de XCOM 2 Collection, BioShock: The Collection et et Borderlands Legendary Collection, avec une date de sortie commune : le 29 mai 2020.

Au cas où ce n'était pas clair : oui, il y aura bien des éditions physiques pour ces trois compilations. Le revers de la médaille est que ces expériences proposant un contenu important, toutes les données ne seront pas sur la cartouche lors de l'achat, loin de là. De gros téléchargements obligatoires sont à prévoir, alors il est déjà temps de faire de la place sur votre carte microSD (ou d'en acheter une neuve) si vous prévoyez de vous procurer l'un de ces titres.

BioShock: The Collection sera livré avec une cartouche de 16 Go comprenant les premiers actes des trois jeux : pour pouvoir jouer à la suite des aventures et profiter des DLC, il faudra télécharger des données supplémentaires, sans que le poids soit ici fixé. Pour Borderlands Legendary Collection, la cartouche n'est que de 8 Go et contient Borderlands: Game of the Year Edition, avec tout de même un téléchargement obligatoire de 6,6 Go avant même le lancement de cet épisode. Pour jouer à Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, il faudra vous fendre de 35 Go de données à télécharger. Pour XCOM 2 Collection 2, c'est la même chose : deux missions sont incluses dans la cartouche de 8 Go, et le reste du jeu ainsi que ses extensions seront débloqués avec un téléchargement de 24 Go.

C'est tout bonnement énorme, surtout pour une console dont le stockage interne initial est d'à peine 32 Go. Et il va s'en dire qu'en optant pour les versions numériques via l'eShop, vous devrez ajouter à ces téléchargements les quelques Go qui traînent sur les cartouches des versions physiques, pour des totaux encore plus élevés. De quoi vous décourager de vous procurer ces portages Switch ?