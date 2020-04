BioShock et Borderlands : les jeux vendus séparément sur l'eShop de la Switch ?

Il n'y a pas si longtemps, Nintendo a diffusé un mini Direct sans crier gare... Sans surprise, durant ces quelques minutes, le géant a annoncé la venue de gros titres sur la Switch. Par exemple ? De bonnes compilations, comme BioShock: The Collection ou encore Borderlands Legendary Collection. Question que nous nous posons, les joueurs pourront-ils acheter les opus individuellement de chaque recueil ? Eh bien, il semblerait...

En effet, en se rendant sur le site nord-américain de Big N. et en tapant « Borderlands » et « Bioshock » dans le moteur de recherche, plusieurs productions apparaissent, à savoir :

Bioshock: The Collection

39,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 39,99€. Bioshock: The Collection ;

; BioShock Remastered ;

; BioShock 2 Remastered ;

; BioShock Infinite: The Complete Edition ;

; Borderlands Legendary Collection ;

Borderlands: Game of the Year Edition ;

; Borderlands: The Handsome Collection.

Donc oui, il devrait être possible de se procurer ces titres à part le 29 mai prochain. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, attendre une confirmation et un prix pour chaque jeu.