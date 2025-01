Wartorn : des vétérans de BioShock, Borderlands et Age of Empires dévoilent leur nouveau jeu

Stray Kite Studios a vu le jour au Texas et il a déjà de quoi intéresser les amateurs de bons jeux vidéo. Le studio a été fondé par des développeurs de Borderlands, BioShock, Saints Row, Age of Empires, Fortnite ou encore Destiny et il a déjà le soutien d'Epic Games, Gearbox Software et Robot Entertainment. Il dévoile cette semaine son premier jeu, Wartorn :

Wartorn se présente comme un jeu solo rogue-lite permettant de contrôler une escouade. L'histoire suivra Yara et Elani, deux sœurs chassées de leur maison et qui doivent traverser les îles de Talaur, ravagées par la guerre, afin d'atteindre la forteresse ancestrale de Beynun. Le gameplay se voudra émergeant avec la possibilité d'utiliser du feu, de l'eau, du goudron, des plantes et de la foudre pour affronter des hordes d'ennemis. Comme à la manière d'un Pierre-papier-ciseaux, « L'eau éteint le feu, le goudron amplifie le feu, l'électricité crépite dans les rangs par temps humide et l'eau peut soigner les unités végétales », il y aura de sacrés combos à réaliser !

Au fil de l'aventure, les joueurs devront construire leur caravane et recruter de nouveaux alliés parmi les gobelins, elfes, démons et autres hommes des bois. Cela permettra de varier les stratégies grâce aux capacités uniques de ces personnages, mais il faudra également gérer le positionnement sur le champ de bataille, ainsi que le moral des membres de la caravane. Rogue-lite oblige, la rejouabilité sera au rendez-vous avec des escouades différentes et des évènements narratifs aléatoires.

Wartorn a déjà pas mal d'éléments pour séduire les amateurs de jeux d'action tactiques, l'attente ne devrait plus être trop longue, le titre sera lancé au printemps 2025 en Early Access sur PC. D'ici là, vous pouvez acheter Bioshock: The Collection à partir de 25,46 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.