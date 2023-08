Borderlands 3 enfin officialisé sur Switch en Ultimate Edition, la Collection: Pandora's Box est également une réalité

En attendant le long-métrage Borderlands d'Eli Roth et Tim Miller et la série interactive EchoVision Live de Genvid, ce sont les jeux déjà parus de la licence qui refont parler d'eux en cette fin de mois, avec plusieurs propositions qui vont permettre aux joueurs de rattraper leur retard. Pour commencer, nous avons l'annonce du troisième épisode numéroté sur la console de Nintendo, ce qui n'a rien de surprenant. En effet, le PEGI avait vendu la mèche en décembre dernier. C'est donc Borderlands 3 Ultimate Edition qui sera lancé sur Switch le 6 octobre prochain, à priori en boîte et sur l'eShop, au prix de 59,99 $. Tout le contenu existant y sera réuni, à savoir le jeu de base 30 éléments cosmétiques et tous les DLC parus : Le Casse du Beau Jackpot, Flingues, Amour et Tentacules, Prime de sang, Krieg le Sadique et l'Incroyable Butin de Pordel, le Designer's Cut et le Director's Cut.

Sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam), c'est la Borderlands Compilation: Pandora's Box déjà aperçue auprès du Film and Publication Board qui est désormais une réalité. L'attente sera encore plus brève, puisqu'elle sera disponible ce vendredi 1er septembre dans les boutiques en ligne au prix bien moins doux de 149,99 $, MAIS avec un tarif de lancement de 59,99 $ durant quelque temps !

Le contenu sera massif, puisque nous y trouverons les 6 jeux existants, à savoir Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 et New Tales from the Borderlands, avec l'ensemble de leurs DLC, uniquement au format numérique. Et si jamais vous possédez déjà un ou plusieurs jeux et souhaitez compléter votre collection, ce sera possible à prix réduit.

Sur Xbox, posséder au moins un jeu au format numérique abaissera la facture à 30 $ pour l'ensemble. Sur Steam, seul le contenu que vous n'avez pas vous sera facturé, reste à voir comment. Enfin, sur PlayStation, être en possession d'une copie physique ou numérique de Borderlands: Game of the Year Edition ou Borderlands: The Handsome Collection sur PS4, ou bien Borderlands 3 sur PS4 ou PS5, permettra de ne payer que 30 $ ce bundle.

C'est donc le moment idéal de se mettre aux looter shooters et aventures narratives de Gearbox (et Telltale Games) ! Vous pouvez retrouver tous les jeux de la licence disponibles en boîte sur Amazon.