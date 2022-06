Borderlands 3 : le cross-play enfin disponible sur PS4 et PS5

Même s'il paraît acquis pour beaucoup de joueurs, le cross-play entre consoles concurrentes et/ou PC n'est pas automatique, surtout chez PlayStation. Ainsi, quand Borderlands 3 a autorisé les joueurs sur ordinateurs personnels, Stadia, Xbox One et Xbox Series X|S à coopérer, les utilisateurs de PS4 (et PS5 via la rétrocompatibilité) avaient été laissés de côté.

Mais à l'occasion d'un récent point sur l'avenir du titre, Gearbox Software a confirmé qu'il avait trouvé un terrain d'entente avec Sony Interactive Entertainment pour proposer le cross-play sur PlayStation pour le printemps. Le bout du tunnel est arrivé cette semaine avec la diffusion d'une nouvelle mise à jour. Le patch en question corrige sinon différents problèmes et amène le VRR sur PlayStation 5.



NOTES DE MISES À JOUR Prise en charge du cross-play sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

[PlayStation uniquement] Prise en charge du taux de rafraîchissement variable pour PlayStation 5.

[PlayStation uniquement] Correction d’un problème signalé avec des vidéos des coulisses du Director’s Cut qui ne tournaient pas correctement.

Diverses corrections au niveau du cross-play.

Correction d’un problème signalé avec la carte du menu ECHO qui ne s’affichait pas correctement sur les écrans ultra-larges.

Améliorations diverses de performance et de stabilité.

Maintenant, les nouveautés devraient se calmer pour Borderlands 3, qui fêtera ses 3 ans à la rentrée. Pour les retardataires, le jeu est disponible à partir de 11,75 € sur Amazon.fr.