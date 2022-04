Borderlands 3 : le cross-play avec les consoles PlayStation et un petit évènement Maliwan annoncés, avec quelques gros chiffres

La présentation de Gearbox à la PAX East de cette année a été assez classique, mais a tout de même permis l'annonce d'un nouveau jeu Tales from the Borderlands. Ce one more thing a été précédé par un rapide segment centré sur Borderlands 3, lors duquel le directeur créatif Graeme Timmins et le managing producer, live ops Mario Rodriguez ont fait un récapitulatif de quelques gros chiffres entourant le jeu.

Ainsi, les joueurs de Borderlands 3 ont ramassé 1,16 billiard de dollars (le terme « quadrillion » est ici trompeur puisqu'il équivaut en anglais britannique à 1024 et en américain à 1015) et 14,69 milliards d'armes (bien plus ont été laissées au sol). Pas moins de 47,3 milliards de cachettes ont été pillées (réfrigérateurs, toilettes, coffres, etc.), 52,23 milliards de dollars ont été offerts en pourboires à Moxxi (oui, elle est blindée), 128,19 millions de coffres dorés ont été ouverts à l'aide des clés correspondantes distribuées pour la plupart par le studio sur ses réseaux et 8,79 millions coffres en diamant sur le même principe. Enfin, 51,14 milliards de kills ont été effectués à l'aide de dégâts élémentaires et les Descendants de l'Arche (Children of the Vault) ont eu ce qu'ils méritent puisque 46,97 milliards d'entre eux ont été tués !

En mai, un petit évènement va mettre à l'honneur les boss de Maliwan, qui seront à tour de rôle d'un niveau de ceux des Raids à raison d'un par semaine. Leur loot pool (les armes à obtenir en les tuant) sera modifié, de même que leurs dommages, et des éléments cosmétiques pour la tête de nos personnages seront offerts en récompense. Enfin, le cross-play va finalement être disponible pour tous ! Ajouté depuis l'an dernier, il laissait les joueurs PlayStation de côté, la faute à Sony Interactive Entertainement... Eh bien, d'ici la fin du printemps, ce sera de l'histoire ancienne.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Borderlands 3, il est vendu en édition standard PS4 à seulement 12,17 € sur Amazon.