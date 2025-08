Kirby et le monde oublié présente son pays des étoiles filantes et ses améliorations en vidéo

Kirby revient sur Switch 2





À la fin du mois, Kirby et le monde oublié sera de retour dans une version exclusive à la Nintendo Switch 2, améliorant le framerate et les graphismes et rajoutant surtout une histoire inédite, Le pays des étoiles filantes. En attendant le lancement de ce titre dans les prochaines semaines, Nintendo partage une nouvelle bande-annonce de gameplay.

Une vidéo pour tout savoir sur Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes





Dans cette vidéo, Nintendo nous présente donc en détail Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes, avec sa nouvelle aventure sur une île inédite. Les joueurs pourront ainsi découvrir des niveaux astralés transformés par la météorite, de nouvelles bêtes et ennemis à affronter, des Astralées à sauver, de nouveaux Transmorphismes ou encore la Coupe ultime Z EX pour affronter des boss. Le constructeur japonais évoque évidemment la fréquence d'images et les graphismes améliorés.

Quand sortira Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes ?





La date de sortie de Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes est fixée au 28 août 2025 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez le précommander à partir de 59,90 € sur Cdiscount, Fnac et Leclerc.

