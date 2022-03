Kirby et le monde oublié : les notes de la presse française

Kirby et le monde oublié s’invite très prochainement sur nos belles Nintendo Switch. Nous venons de jeter un œil sur les avis de la presse anglophone, cette fois-ci, nous nous attardons sur les retours de la presse française. Comme vous pouvez le constater, les notes sont... variées.

Pour JeuxVideo.com, « ce passage à la 3D est un franc succès et donne plus de profondeur à cet univers », pour JeuxVideo.fr, « Kirby et le monde oublié est un jeu sans la moindre surprise qui se contente de réutiliser les ficelles habituelles des platformers » et pour Millenium, le titre « est tout simplement le jeu familial à ne pas louper cette année sur Nintendo Switch ».

Rappelons que la date de sortie de Kirby et le monde oublié est fixée au 25 mars 2022. Notre test est disponible à la fin de cet article.

