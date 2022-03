TEST Kirby et le monde oublié : un peu de fraîcheur ne fait pas de mal

Un monde apocalyptique... coloré !





Qui ne connait pas Kirby aujourd’hui ? Cette petite boule rose adorable de Nintendo a eu droit à différentes déclinaisons au fil des générations. La firme japonaise change de ton et d’univers en proposant aux joueurs une nouvelle façon de s'amuser et de nouveaux mondes à explorer. Ainsi, plus de 2D, nous laissons place à la 3D. Nous avons décortiqué Kirby et le monde oublié dans tous les sens, il est donc temps de vous livrer nos impressions. Alors, avons-nous été charmés ?

C’est un véritable délice pour les yeux.

Pour ne pas changer, la partie visuelle est le premier point qui nous saute aux yeux. Un rendu qui fait plaisir aux mirettes ? Ici, nous disons adieu aux environnements joyeux et loufoques, le titre exhibe des niveaux apocalyptiques qui prennent place dans notre monde. Ainsi, nous découvrons des lieux étranges, comme des centres commerciaux dominés par la faune et la flore, un parc d’attractions abandonné ou encore des villes gelées. La direction artistique est plaisante et change de ce que nous pouvons voir à l’accoutumée.

En outre, nous y avons joué en mode TV. Bien que le jeu soit très coloré et mignon à croquer, quelques imperfections sont visibles. Tout d’abord, il y a un brin d’aliasing. Ensuite, et selon les endroits, nous avons constaté un peu de popping. Les arrière-plans, eux, sont légèrement floutés avec un framerate très bas. En mode Portable, c’est un véritable délice pour les yeux. L’image est plus fine, plus agréable, les petits défauts ne sont plus présents, c’est un bonheur.

Au niveau de la bande-son, nos esgourdes se délectent de petites musiques jazzy, souvent en adéquation avec le thème d’un niveau. Point marquant, les développeurs se sont amusés à reprendre quelques notes d’antan pour les moderniser et les mélanger avec des mélopées entraînantes ; ça passe vraiment bien. Pour ce qui est des bruitages, nous retrouvons les effets sonores de la franchise, pas de quoi nous dépayser de ce côté-là.

Kirby aspire tout, mange tout





Comme nous l’avons dit, Kirby et le monde oublié est un jeu en 3D. Les étapes sont identiques, nous partons d’un point A pour rejoindre un point B, tout en trouvant des passages, des secrets sur notre route, et en réalisant des petits objectifs. La prise en main est simpliste et instinctive, si vous avez déjà joué à un jeu de plateforme, vous trouverez vos repères très rapidement.

Les aptitudes acquises peuvent évoluer pour devenir encore plus puissantes.

Pour la conception de ce nouvel univers, l’équipe ne s’est clairement pas pris la tête et s’est basée sur un « Super Mario ». De ce fait, nous vagabondons sur une mappemonde exhibant plusieurs zones qui s’ouvrent au fur et à mesure des quêtes achevées. Des petits bonus sont éparpillés et cachés un peu partout, donc n’hésitez pas à jeter un œil aux alentours avant de pénétrer dans un niveau.

Kirby peut, pour ne pas changer, absorber ses adversaires et piquer leurs pouvoirs. Chose plutôt amusante et inédite, les aptitudes acquises peuvent évoluer pour devenir encore plus puissantes. Nous devons alors trouver des parchemins, des étoiles rares, et cumuler des pièces pour débloquer de nouvelles compétences. C’est vraiment amusant.

Bien évidemment, qui dit nouveau monde, dit nouveau gameplay. La boule rose peut aussi absorber des objets du quotidien pour se transformer en quelque chose de farfelu. Comme ? Une voiture, une ampoule, un distributeur de canettes et bien d’autres choses. Grâce à ces nouvelles formes, nous pouvons réaliser des énigmes, des challenges, ou encore trouver des cachettes. Les contrôles sont divertissants et évitent l’ennui pour le coup. C’est drôle et cocasse.

À la rescousse !





Kirby et ses amis se baladent sur la Planète Pop, quand soudain un étrange vortex fait son apparition dans le ciel, aspirant notre jeune héros et ses camarades. La boule rose découvre alors un tout nouvel univers, différent du sien, où la nature a repris ses droits. Des êtres malveillants rôdent dans les parages et ont capturé les Waddle Dees. Nous partons les sauver, accompagnés d’un nouveau (et mignon) compagnon, Elfilin.

La monotonie n’est clairement pas de la fête.

Il n’y a pas de récit accompagné de cinématiques (dommage). L’histoire est donc ultra basique et seulement un prétexte pour plonger le joueur dans des décors moins folkloriques, comme nous les connaissions jusqu’à présent. Pas de panique, une réponse est donnée sur le pourquoi du comment concernant ce monde est dévasté, mais nous vous laissons le plaisir de la découverte. Vous l’aurez donc compris, nous partons délivrer les Waddle Dees qui sont éparpillés dans les différents niveaux. Ces derniers nous permettent de progresser en ouvrant de nouvelles zones. Pour arriver au bout du tunnel, en comptant aussi le « après » (nous n’en dirons pas plus), nous avons mis une bonne dizaine d’heures.

Cette durée de vie peut gonfler en terminant aussi les étapes cachées et en vous rendant dans votre village. Plus vous libérez de Waddle Dees, plus la petite commune s’agrandit. Dans les environs, il y a tout un tas de mini jeux délirants. D’un côté, nous avons la maison de Kirby où nous pouvons exposer des figurines que nous collectons, de l’autre, de petites baraques pour nous détendre. Un jeu de plateau usant du gyroscope, un colisée pour en découdre, un restaurant pour préparer des menus.... La monotonie n’est clairement pas de la fête. De plus, si vous vous ennuyez tout seul, vous pouvez débrancher les Joy-Con pour jouer en coopération en local avec un ami. Au top !

Un nouveau royaume qui fait du bien





Avec Kirby et le monde oublié, Nintendo ne révolutionne pas le genre, mais casse un peu les codes de la franchise, et ça fait du bien. Nous avions des craintes concernant l’univers, finalement, nous avons passé un moment agréable et, n’ayons pas peur de le dire, nous avons eu du mal à décrocher.

Plus nous avançons, plus le jeu devient un brin exigeant, nous obligeant à faire évoluer nos compétences. Sincèrement, l’idée est bonne ! Avec l’ajout des nouveaux pouvoirs, nous n’avons pas vu le temps passer. C’est tellement distrayant que nous sommes retournés dans ce « monde oublié » après le générique final passé. En d’autres termes, c’est le type de production que nous adorons pour respirer un peu et pour nous évader, sans trop nous prendre la tête. En bref, l’essayer, c’est l’adopter.

Les plus Un univers prenant

Des graphismes à croquer

Une bande-son en adéquation avec les niveaux

L’évolution des aptitudes, une bonne idée

Les nouveaux pouvoirs, délirants

Le village, de quoi s’amuser un petit peu plus

Une bonne durée de vie pour ce type de jeu Les moins Quelques imperfections visuelles en mode TV

Pas vraiment de récit, juste une simple explication sur ce monde décalé

Notation Graphisme en mode TV 15 20 Graphisme en mode Portable 17 20 Bande son 17 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 16 20 Verdict 17 20