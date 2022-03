Kirby et le monde oublié : les notes de la presse anglophone

Les nouvelles aventures de Kirby approchent à grands pas dans nos rayons. En attendant la venue de cette production et pour ne pas changer, nous nous penchons sur les retours de la presse anglophone. Nos confrères ont-ils adoré ce nouvel opus tout en 3D ? En un mot : oui.

Quels sont les points à retenir ? Les niveaux sont amusants et bien pensés, les nouveaux pouvoirs sont délirants, les mondes sont remplis de secret, les mini-jeux sont divertissants et les missions annexes sont « passionnantes ». Un peu de négatif ? Les mini-boss sont répétitifs, le mode coopération en local est un peu brouillon et la difficulté est trop facile.

Pour mémoire, la date de sortie de Kirby et le monde oublié est fixée au 25 mars 2022. Vous pouvez aussi lire nos impressions disponibles en fin d’article.

Kirby et le monde oublié est disponible sur Amazon à 51,99 €.