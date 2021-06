Epic Games Store : une version PC de Final Fantasy VII Remake et un Alan Wake Remastered aperçus en ligne

Epic Games n'hésite pas à mettre beaucoup d'argent sur la table pour s'offrir des jeux en avant-première et attirer de nouveaux clients. Et à en croire des données découvertes via le portail EpicData, qui scrute les modifications sur l'Epic Games Store, 2 titres majeurs pourraient y débarquer ces prochains mois.

D'un côté, c'est une version PC de Final Fantasy VII Remake qui a été aperçue à l'occasion de la création d'un espace réservé pour les sauvegardes dans le cloud. L'exclusivité expirera 6 mois après le lancement de Final Fantasy VII Intergrade sur PS5, sorti le 10 juin dernier, mais aucune version Xbox ou PC n'a encore été confirmée par Square Enix à cette heure. L'éditeur ayant déjà amené les Kingdom Hearts en exclusivité (temporaire ?) sur l'EGS, un partenariat pour faire de même avec FFVIIR dès décembre 2021 n'aurait rien d'étonnant. Même si, après tout, ce listing ne nous dit pas qu'une version Steam est à exclure.

Dans le même temps, les joueurs ont découvert un autre dossier pour les sauvegardes d'un certain Alan Wake Remastered. Le projet n'a pas encore été officialisé, mais il ne serait pas si étonnant que ça. Tout porte à croire que Remedy Games développe un Alan Wake 2 avec Epic Games Publishing, et proposer une version améliorée et plus accessible du titre paru en 2010 et 2012 sur Xbox 360 et PC tiendrait la route. Une sortie sur consoles n'est d'ailleurs pas à exclure, Epic Games Publishing et Remedy étant tournés vers le multiplateforme.

Il faudra attendre les officialisations de ces portages pour se réjouir, mais d'ici là, Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible sur PlayStation 5 à partir de 53,90 € sur Amazon.fr.