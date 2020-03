Samurai Shodown : une période de sortie pour la version PC, huit autres jeux de l'Epic Games Store mentionnés en vidéo

Samurai Shodown est sorti le 25 juin dernier sur PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu après sur Nintendo Switch, mais certains joueurs attendent encore avec impatience le lancement de la version PC, qui sera exclusive à l'Epic Games Store. Et ça tombe bien, la plateforme vient de publier une petite vidéo dans laquelle elle fait le point sur le lancement de quelques futurs titres, dont le jeu de combat de SNK.

Comme le montre la fin de la vidéo, Samurai Showdown sera disponible sur PC via l'Epic Games Store dans le courant du printemps 2020. Les joueurs pourront également retrouver le DLC Fondation de Control le 26 mars prochain, Totally Reliable Delivery Service le 1er avril, Industries of Titan le 14 avril, Dread Nautical le 29 avril, Sludge Life dans le courant du printemps, Among Trees cet été et Saturnalia avant la fin de l'année.

La plateforme rappelle au passage que Diabotical est disponible dès maintenant en Accès Anticipé et sortira en version finale le 1er juin prochain.

