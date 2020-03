Control : le DLC Fondation s'offre une première bande-annonce mystérieuse et des détails sur ses nouveautés

Sorti l'été dernier sur consoles et PC, Control va continuer à régaler les joueurs adeptes des jeux de Remedy tout au long de l'année 2020 avec deux extensions, La Fondation et EMA. La première a commencé à faire parler d'elle avec un teaser la semaine dernière, qui laisse désormais sa place à un trailer un peu plus complet.

IGN a eu l'exclusivité de la révélation de cette première bande-annonce assez cryptique quand il ne s'agit pas de montrer Jesse en action, et a partagé des détails allant avec. Pour ne pas gâcher le scénario, les développeurs n'en ont pas dit énormément plus à ce sujet, l'héroïne explorant la fondation de l'Ancienne Maison après les évènements du jeu de base, ayant reçu un appel lui indiquant que cette dernière est détraquée et qu'Helen Marshall a mystérieusement disparu. Mikael Kasurinen a ainsi déclaré la chose suivante :

Explorer la fondation de l'Ancienne Maison, c'est aussi explorer celles de Jesse elle-même. Qui est-elle en tant que directrice et où doit-elle aller à partir d'ici ? ... Jesse sera testée comme jamais auparavant.

Une nouvelle compétence viendra l'aider dans sa quête, nommée Shape et se déclinant en deux formes Create et Fracture, servant à résoudre des puzzles appelés Rituels. Le game designer Sergey Mohov a de son côté expliqué ces nouveaux pouvoirs :

L'un des principaux piliers de Control est la capacité d'expérimenter et d'utiliser l'environnement à votre avantage au combat. [Shape] en est un autre aspect. C'est l'une des capacités surnaturelles que vous obtenez dans le jeu et d'une certaine manière, c'est un moyen plus direct d'affecter l'environnement parce que vous faites réellement pousser les choses hors du mur ou du sol, et les utilisez pour percer des ennemis ou créer une plateforme pour vous-même.

Il y aura ainsi plus d'exploration permettant d'utiliser tous ces talents :

Avoir ces hauts plafonds et ces grandes arènes pour libérer votre puissance est une grande partie de la power fantasy dans Control. Lorsque vous êtes confiné dans une pièce avec un petit plafond, vous n'êtes pas vraiment encouragé à léviter autant. Alors que si vous êtes dans une arène ouverte, vous en aurez plus. Nous voulions encourager davantage ce style de jeu agressif dans l'extension.

Des secrets seront même au rendez-vous, certains apparemment assez fous. Sur le PlayStation Blog, il est par ailleurs indiqué que nous pouvons espérer 4 à 5 heures de jeu au total et que Jesse aura accès au Shield Rush, une amélioration lui permettant de foncer sur les ennemis pour les sonner. Il y en aura d'ailleurs un nouveau type, nommé Hiss Sharpened.

Si sa sortie est toujours prévue le 26 mars prochain sur PS4 et PC via l'Epic Games Store, les joueurs Xbox One vont devoir se montrer très patients, la date indiquée en fin de vidéo pour la plateforme étant le 25 juin 2020 sur la console de Microsoft... La raison d'un tel décalage n'a pas été évoquée. Dans tous les cas, une mise à jour gratuite sera délivrée en même temps que le DLC, améliorant l'expérience globale en tenant compte des retours de la communauté, que ce soit du côté de la carte principale ou de l'arbre de compétences, dont les points de capacité pourront être redistribués en utilisant des Essences.

