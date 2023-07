Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, le DLC Execution Force s'offre une bande-annonce de lancement

Sorti il y a plus d'un an sur ordinateurs uniquement, Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters a déjà eu droit à un premier contenu additionnel en décembre dernier, Duty Eternal. Mais Frontier Foundry et Complexe Games ne lâchent pas le morceau et lancent cette semaine un second DLC, Execution Force.

Les joueurs en ont pour leur argent, le DLC rajoute en effet de nouvelles missions, des unités inédites et des cartes, permettant d'affronter les forces de Nurgle, Grand Seigneur de la Pourriture, sous condition d'avoir déjà apporté le premier rapport du Grand Maître dans la campagne pour accéder à ce contenu supplémentaire. Les studios détaillent toutes les nouveautés d'Execution Force :

L'Officio Assassinorum permettra à la Strike Force Xiphos d'avoir accès à un assassin hautement qualifié de chacun des quatre temples principaux. L'assassin de Vindicare est un tireur d'élite qui fait du combat à distance une forme d'art, tandis que l'assassin d'Eversor déchaîne le choc et la terreur sur de multiples cibles à courte portée. L'assassin Culexus est un anti-psyker sans âme capable de désactiver les énergies psychiques de Nurgle et de créer des opportunités pour les Grey Knight de prendre le dessus. L'Assassin Callidus, quant à lui, est un maître de la tromperie et de l'infiltration, capable de se fondre dans les lignes ennemies avant même d'être détecté. Une fois réquisitionné, chaque Assassin sera disponible dans la caserne de l'Édit maléfique et pourra être déployé dans n'importe quelle mission du jeu, élargissant ainsi considérablement les possibilités tactiques des joueurs sur le champ de bataille. Les Assassins offrent aux Force Commanders de nouveaux moyens stratégiques d'éliminer leurs ennemis en s'attaquant aux nouvelles missions de la Ruche de Tentarus. Une fois que ces variantes de missions apparaissent dans le secteur Tyrtaeus, le niveau de corruption sur le monde hôte augmentera rapidement si l'on ne s'en occupe pas. La ruche centrale de Tentarus doit être éradiquée en éliminant les germes de la ruche disséminés sur le champ de bataille, mais les forces de frappe doivent s'attendre à subir un bombardement intense pour remporter la victoire. Les joueurs peuvent également prendre le dessus sur la Death Guard qui les poursuit sur la carte stellaire. Les Grey Knight se lancent alors dans des missions d'abordage dangereuses et intenses contre les croiseurs ennemis, dans une course contre la montre pour détruire les générateurs critiques et se mettre à l'abri.

En plus de ce DLC payant, les développeurs lancent une mise à jour gratuite pour tous les joueurs, rajoutant de nouveaux évènements Warp Surge et trois ennemis pour le jeu de base : le Plague Surgeon, le Nurgling Swarm et le Beast of Nurgle, sans oublier des options additionnelles pour les équipements de guerre. Vous pouvez retrouver le DLC Execution Force pour Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters à 13,49 € (-10 %) sur Gamesplanet.