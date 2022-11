Frontier Developments rachète Complex Games (Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters)

Au printemps dernier, Frontier Foundry et Complex Games lançaient Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, un jeu de rôle tactique au tour par tour dans l'univers futuriste de Games Workshop, qui a réussi à séduire les amateurs de titres à la XCOM sans pour autant révolutionner le genre.

Mais Frontier Foundry a visiblement apprécié travailler avec le développeur, sa maison-mère Frontier Developments annonce aujourd'hui le rachat de Complex Games. Le studio canadien est le premier à être racheté par Frontier, basé au Royaume-Uni, il va aider l'éditeur à s'installer au Canada, pays très attrayant pour les développeurs ces dernières années. Et surtout, Frontier annonce déjà que Complex Games va travailler sur « de futurs jeux encore plus ambitieux » que Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters. Jonny Watts, CEO de Frontier Developments, déclare :

Lorsque nous avons lancé notre stratégie de third-party en 2019, nous étions enthousiasmés par la possibilité d'aligner plus formellement nos partenaires de développement Frontier Foundry avec Frontier par le biais d'une acquisition. Notre expérience avec Complex Games sur Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters a été formidable, et je suis ravi d'accueillir Noah et l'équipe à Frontier, en vue de faire grandir et faire évoluer notre équipe de développement au Manitoba, au Canada. Il s'agit de la première acquisition de Frontier et nous continuerons d'explorer les opportunités d'accroître les ressources de Frontier afin de développer et d'entretenir davantage notre portefeuille.