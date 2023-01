Frontier Developments chute en bourse, la faute à F1 Manager 2022

La vie est faite de hauts et de bas, surtout chez Frontier Developments. Le studio sortait fin 2021 Jurassic World Evolution 2, un jeu de gestion avec des dinosaures dans un parc, qui s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires au lancement. Pas assez pour Frontier, les chiffres du studio étaient dans le rouge peu après, la faute à un manque d'intérêt des joueurs sur la durée. Un an plus tard, rebelote.

Frontier Developments fait cette semaine un nouveau bilan, quelques mois après la sortie de F1 Manager 2022, sur lequel il comptait énormément. Il faut dire que la Formule 1 est plus populaire que jamais grâce à la série Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Netflix et une saison 2021 dantesque, mais la sauce n'a pas pris en jeu vidéo. F1 Manager 2022 est sorti en août dernier, les ventes étaient alors bonnes, répondant aux attentes du studio. Mais l'intérêt pour le jeu a vite baissé, et malgré des soldes en fin d'année pour rentre le jeu plus attractif, les joueurs n'ont pas craqué. Frontier évoque « une sensibilité accrue des joueurs envers les prix, liée à la détérioration des conditions économiques ». Eh oui, entre les prix de l'électricité, du panier de course et de l'essence qui montent un peu partout, le joueur réfléchit à deux fois avant de lâcher plus de 70 € dans un jeu vidéo. F1 Manager 2022 est d'ailleurs actuellement bradé à 39,99 € chez Micromania.

Le studio ne peut même pas compter sur le reste de son catalogue, les ventes d'Elite Dangerous, Planet Coaster et Planet Zoo sont elles aussi en baisse. Résultat, l'action de Frontier Developments a chuté de plus de 40 % suite à la publication de ce bilan financier il y a quelques heures, dans lequel le CEO Jonny Watts déclarait :

Il est très décevant de rajuster nos attentes financières. En tant que CEO, je suis à l'origine d'un changement d'orientation pour mettre davantage l'accent sur nos principales forces et compétences, en accordant une attention particulière à l'augmentation du retour sur investissement que nous obtenons de nos équipes de classe mondiale. Nous avons l'intention d'augmenter le nombre de nos équipes de développement pour augmenter la cadence des nouvelles sorties, tout en continuant à entretenir notre portefeuille existant, pour atteindre une croissance durable. Nous avons créé un solide portefeuille de jeux et nous continuons à apprendre et à relever les défis à mesure que nous élargissons et entretenons notre portefeuille. Je suis reconnaissant envers nos gens talentueux pour leur travail acharné et continu.

Frontier Developments garde ainsi la tête haute malgré les déboires et il rappelle qu'il s'est récemment offert Complex Games, développeur de Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, un jeu édité par ses soins et qui s'est bien vendu. Stranded: Alien Dawn de Haemimont Games marche lui aussi plutôt bien en Early Access, et Frontier pourra compter dans les prochains mois sur les sorties de Deliver us Mars et The Great War: Western Front pour garder espoir.