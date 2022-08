F1 Manager 2022 : bande-annonce de lancement et vidéo avec Günther Steiner et Pietro Fittipaldi (Haas)

Si vous avez précommandé F1 Manager 2022, bonne nouvelle, vous pouvez déjà y jouer ! Le titre de Frontier Developments se laisse approcher avec un accès anticipé dès maintenant, le studio partage donc aujourd'hui la bande-annonce de lancement et en profite pour faire un gros récapitulatif.

F1 Manager 2022 est pour rappel un jeu de gestion sous licence officielle FIA, permettant d'incarner le Team Principal d'une écurie et de la mener à la victoire tout au long de la saison actuelle, et même après. Les développeurs précisent qu'un système d'assistance optionnel est là pour accompagner les néophytes, sans oublier la possibilité d'avoir accès à plusieurs caméras de diffusion, des informations pour optimiser les réglages de la voiture ou encore une météo dynamique. Andy Fletcher, lead designer de F1 Manager 2022, déclare :

Nous sommes ravis de soulever les portes du garage et d'inviter les fans de Formule 1 à entrer dans le rôle de directeur d'écurie, en faisant l'expérience d'une simulation hyperréaliste dans l'une des dix équipes de F1 2022. En tant que supporters passionnés nous-mêmes, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en donnant vie à cette expérience immersive avec des voitures, des pilotes et des circuits authentiques, offrant une profondeur dans chaque décision qui suscitera des débats parmi les joueurs, nous en sommes sûrs ! Nous sommes impatients de voir leurs histoires se dérouler et comment ils mèneront leur équipe vers la gloire.

En plus de cela, Frontier Developments partage une autre vidéo, bien plus décontractée cette fois, en compagnie de Günther Steiner et Pietro Fittipaldi. Le Team Principal de Haas F1 Team est accompagné de son pilote de réserve pour essayer F1 Manager 2022, sur le circuit de Spa-Francorchamp en Belgique. Malheureusement, Fittipaldi finit ici dans le mur, tandis que Mick Schumacher obtient la 10e place, remportant un petit point seulement pour l'écurie. Croisons les doigts pour que Haas fasse mieux ce week-end.

F1 Manager 2022 est disponible en précommande sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 49,49 € sur Gamesplanet ou 54,99 € sur Amazon.

