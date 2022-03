F1 Manager 2022 : le jeu de gestion dans l'univers de la Formule 1 de Frontier dévoilé et daté

Nous savons que Frontier Developments, créateur de Planet Zoo et Jurassic World Evolution, travaille sur un jeu de gestion autour de la Formule 1 depuis au moins 2020. Alors que les aficionados de la discipline attendent la révélation de F1 2022, au centre d'une rumeur la semaine passée, c'est donc bien ce projet original qui vient d'être officialisé.



Il s'appellera tout simplement F1 Manager 2022, et nous transformera en directeur d'écurie devant satisfaire ses dirigeants, choisir ses pilotes et ingénieurs, gérer son budget, améliorer son bolide à partir du véhicule concept de début de saison et donner des stratégies de course pour remporter des victoires. Le premier teaser ne montre malheureusement pas encore à quoi ressembleront les graphismes et le gameplay dans les paddocks et sur la piste, mais le principe même de l'expérience a de quoi faire saliver.

Marquez l'histoire de la F1 avec le jeu officiel F1 Manager 2022. Devenez le patron de votre propre équipe et faites votre choix parmi tout le roster 2022 des pilotes et du personnel. Grâce à la licence officielle F1 et à une présentation proche du réel, F1 Manager 2022 est plus qu'un jeu, c'est une aventure. Carrière – Devenez le meilleur

Écrivez un nouveau chapitre et ouvrez une nouvelle ère pour la F1. Choisissez votre équipe de F1 et guidez-la vers la victoire à travers les courses officielles de la saison 2022. Commencez à l'arrière de la grille ou prenez place en pole position : dans F1 Manager, c'est à vous de faire tous les choix. Votre mission sera d'impressionner le comité directeur an atteignant vos objectifs chaque saison ainsi que ceux à long terme, et d'assurer le succès de votre équipe pour les années à venir. Le QG – Construisez votre équipe

L'équipe du constructeur constitue le cœur des opérations. Entre chaque course, contrôlez tous les détails de votre équipe depuis le QG. Suivez les performances de vos pilotes et de votre équipe, équilibrez votre budget et allez chercher les meilleurs éléments des équipes rivales pour prendre l'avantage lors des courses suivantes. L'usine – Perfectionnez votre voiture

Découvrez les nouveaux concepts de véhicules de 2022 et approchez-vous de vos adversaires comme jamais auparavant. Attribuez de nouvelles pièces à vos voitures pour vous préparer à la course à venir. Construisez votre machine pour prendre l'avantage dans les prochains circuits. Allez-vous développer un système équilibré, tenter de compenser vos faiblesses, ou vous concentrer sur un aspect spécifique ? La course – Élaborez et appliquez votre stratégie

De la ligne de départ au drapeau de l'arrivée, c'est vous qui tenez les commandes. Contrôlez toutes les décisions, depuis la stratégie des stands jusqu'au choix des pneus en passant par les pilotes. Planifiez votre approche, mais préparez-vous à devoir vous adapter aux évènements dynamiques de chaque course, comme la météo ou les conditions changeantes du circuit. Plongez-vous dans une simulation hyperréaliste d'une course de F1 officielle, avec des images proches du réel. « Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de Formule 1, et nous sommes ravis de présenter une nouvelle façon pour les fans de F1 de se plonger dans le plus grand spectacle de course automobile », a déclaré Andy Fletcher, Directeur du Jeu, « F1 Manager 2022 proposera une expérience authentique et passionnante aussi bien pour les nouveaux venus que pour les plus grands fans. Notre implication dans ce monde de la Formule 1 en constant changement créera une base solide pour cette série de jeu spécial et évolutif dans le temps. » « Nous sommes ravis de nous associer avec l’excellente équipe chez Formule 1. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux afin de proposer une véritable expérience authentique, et ils nous ont offert un accès étendu à tous les aspects de ce sport pour nous permettre de réaliser ceci », a déclaré David Braben, PDG et fondateur de Frontier, « Nous sentons que c’est le début de quelque chose de spécial, nous avons hâte de proposer F1 Manager 2022 aux joueurs à l’été 2022. »





F1 Manager 2022 est annoncé sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One, et sortira donc à l'été 2022, la date de sortie précise devant encore être précisée. Un jeu de plus pour votre ludothèque ?