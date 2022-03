RUMEUR sur F1 2022 : un mode F1 LIFE avec des supercars, du cross-play et de la VR cette année, le mode Histoire de retour dans F1 2023

La grande nouveauté de F1 2021 fut assurément son mode scénarisé Point de Rupture. Les développeurs de Codemasters ont redoublé d'inventivité pour ajouter du contenu et des améliorations à leur recette qui fonctionne désormais très bien, à tel point que les fans se demandent ce qu'ils préparent pour la suite.

Image issue de F1 2021

Le studio à présent sous le giron d'Electronic Arts a visiblement fait des choix importants pour se renouveler. Tom Henderson, le même qui a révélé en avant-première de possibles informations sur FIFA 23, vient de faire de même pour F1 2022. D'après ses sources, il n'y aurait pas de nouvelle aventure scénarisée pour cet épisode, la création de ce mode demandant trop de temps à l'équipe. En revanche, il serait prévu de le faire revenir sous une nouvelle forme dans F1 2023.

Dans F1 2022, un mode original le remplacerait malgré tout, F1 LIFE. Il s'agirait d'une expérience dans laquelle nous pourrions vivre la vie d'un pilote au-delà des paddocks, en gagnant de l'argent à échanger contre des objets de luxe, comme des montres ou lunettes de designers. Et surtout, nous pourrions acheter, collectionner et surtout piloter des supercars ! Ces voitures de civile haut de gamme, à priori basées sur des modèles réels, seraient utilisables sur les circuits habituels, mais pas contre les Formule 1 et Formule 2.

Tous les autres modes classiques seraient sinon présents, avec pour la première fois de la série du cross-play pour s'amuser en ligne entre joueurs PlayStation, Xbox et PC, à l'instar de ce qui serait prévu pour FIFA 23. Et, cerise sur le gâteau, la compatibilité VR ferait son apparition ! Pas de détail, mais il devrait être possible de jouer en réalité virtuelle sur PC et espérons-le PS4 et PS5, dans des conditions qui restent à définir.

Enfin, même si la FIA ne s'est pas prononcée à ce sujet, le Grand Prix de Russie sur l'Autodrome de Sotchi devrait être retiré de l'expérience, en raison de la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. Mais à ce niveau-là, tout pourra bien évidemment changer d'ici le lancement. En suivant le calendrier habituel, F1 2022 pourrait sortir en juillet prochain, alors sa révélation ne va pas forcément tarder. D'ici là, F1 2021 est disponible à partir de 37,99 € sur Amazon.fr.

