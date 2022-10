F1 22 : Mika Häkkinen et la saison 2022 de Formule 2 rajoutés avec une mise à jour

EA Games et Codemasters continuent de publier régulièrement des mises à jour pour F1 22, leur jeu de course sous licence officielle FIA. Récemment, nous avions eu droit à une livrée Mode Future pour la McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo, désormais disponible pour tous en téléchargement gratuit. En décembre, il sera même possible d'utiliser cette livrée sur votre voiture de joueur.

Mais les studios introduisent aussi avec cette mise à jour la saison 2022 de Formule 2, avec 14 manches, dont des Sprint. L'occasion d'affronter Felipe Drugovich, champion du monde de F2 cette année, ou de se mesurer à Logan Sargeant ou encore Jack Doohan. Et dans le mode Mon Écurie de F1 22, c'est une légende de la discipline qui est rajoutée, à savoir Mika Häkkinen, finlandais double champion du monde de Formule 1 en 1998 et 1999 chez McLaren-Mercedes, qui bataillait avec Michael Schumacher (Ferrari) à l'époque.

Enfin, le 17 octobre prochain, les joueurs pourront découvrir une livrée, un casque, une combinaison et des gants « d'inspiration américaine », à l'occasion du Grand Prix des États-Unis à Austin. La célébration de podium The Griddy fera également son apparition dans le jeu de course, un pas de danse très populaire chez les sportifs outre-Atlantique. Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters, rajoute :

Nous avons inclus tellement de nouveautés dans la dernière mise à jour qu’il y en a pour tous les joueurs. Entre les objets vibrants du Podium Pass, les folles danses de célébration, une nouvelle icône de la course ou l’intégralité de la saison 2022 de F2… Les joueurs disposent de nombreux nouveaux contenus leur donnant l'excuse parfaite pour retourner sur la piste.

F1 22 est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 59,99 € sur Amazon.

