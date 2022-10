F1 22 : encore de nouvelles notes pour les pilotes et des skins pour Halloween

La saison 2022 de Formule 1 va bientôt se terminer, il ne reste plus que deux Grands Prix, mais Codemasters et EA Games continuent de publier des mises à jour pour leur jeu de course F1 22. Aujourd'hui, un patch modifiant les voitures (géométrie, carrosserie, sponsors, couleurs, tenues, espaces d'accueil et aspect du garage) vient d'être lancé.

En plus de cela, les joueurs peuvent retrouver une mise à jour des notes des pilotes, avec peu de changements. Max Verstappen, malgré son titre de champion du monde, perd un petit point, tandis que Nicholas Latifi en regagne un. C'est d'ailleurs le seul avec Sergio Perez à être dans le positif, tous les autres pilotes concernés par des changements (Magnussen, Sainz, Norris, Hamilton, Gasly et Russell) perdent un ou des points. Vous pouvez retrouver les changements en images sur la seconde page.

Par ailleurs, du contenu cosmétique El Día de Muertos est introduit à l'occasion du Grand Prix du Mexique du week-end dernier, avec une livrée de voiture, une combinaison de course, une casquette, un casque et des bottes à déverrouiller dans la Série 3 du Podium Pass avant le 7 décembre prochain. Les joueurs peuvent aussi découvrir une livrée gratuite inspirée du Chat du Cheshire d'Alice au pays des Merveilles pour Halloween, ou acheter le pack Wonderland Hearts avec une livrée, un casque, une combinaison et des gants du 2 au 8 novembre prochain. Paul Jeal, directeur principal de la franchise F1 chez Codemasters, rajoute :

À chaque course, les équipes de F1 font constamment évoluer les couleurs et le design de leurs voitures. Cette année, nous avons travaillé plus dur que jamais pour fournir un large éventail d'améliorations pour chaque écurie sur la grille, afin de garantir que notre mise à jour soit la plus conséquente et authentique à ce jour, rapprochant plus que jamais nos joueurs de la réalité. Nous espérons que les fans apprécieront également certains des éléments festifs que nous avons inclus cette fois-ci.

F1 22 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 29,99 € sur Amazon.