F1 22 : les notes des pilotes réévaluées, Max Verstappen seul en tête

Les vacances estivales sont terminées pour les pilotes de Formule 1, qui se rendront en Belgique ce week-end pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps. De son côté, EA Games vient de réévaluer les notes des pilotes de la grille dans F1 22, avec des heureux et des malchanceux.

En début de saison, Max Verstappen était à égalité avec Lewis Hamilton, mais le champion du monde en titre vient de gagner un petit point, le laissant seul en tête. De son côté, Charles Leclerc subit les conséquences de ses erreurs (et de celles de son écurie Ferrari) et perd un point, coup dur. Chez AlphaTauri, ce n'est pas la joie avec une note rabaissée pour Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, tandis que les notes des pilotes Aston Martin restent inchangées, tous les changements sont à découvrir sur le visuel ci-dessus.

Codemasters en profite pour annoncer que le cross-play sera lancé le 24 août prochain dans F1 22. Des bêtas ouvertes ont eu lieu ces derniers jours, qui ont visiblement été concluantes. C'est à cette même date que sera disponible la série 2 du Podium Pass dans les modes Mon Écurie et en ligne, avec des éléments cosmétiques inspirés de la Fête de la mi-automne, ou Fête de la Lune en Chine. Les joueurs retrouveront le set Lando Norris dans le passe gratuit et des sets Lanterne Poisson et Dragon de feu dans la version payante VIP.

Vous pouvez retrouver F1 22 à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST F1 22 : faux départ pour la nouvelle ère