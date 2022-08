F1 22 : le cross-play arrivera fin août, deux bêtas datées

Alors que les pilotes réels sont actuellement en vacances jusqu'à la fin du mois, les pilotes virtuels continuent de rouler sans s'arrêter dans F1 22, en solo, mais également en multijoueur en ligne. Codemasters et EA Games confirment aujourd'hui que le cross-play sera rajouté dans le courant du mois d'août, mais avant cela, ils ont quelques points à tester.

Les studios nous donnent rendez-vous du 5 au 7 août puis du 12 au 14 août afin de participer à deux phases de bêta, pour essayer ce cross-play dans les modes Social Race et Carrière Deux Joueurs. Electronic Arts explique que cette fonctionnalité améliorera le matchmaking et permettra évidemment de s'affronter entre amis, qu'importe la plateforme. Vous pourrez tout de même désactiver l'option pour continuer de jouer uniquement avec et contre des joueurs ayant la même plateforme que vous. Lee Mather, directeur créatif senior de F1 chez Codemasters, rajoute :

Le cross-play rassemble tous nos joueurs et leur permet de décider qui est le meilleur pilote toutes plateformes confondues. Le cross-play nous permet également de créer de meilleures opportunités de matchmaking afin que les joueurs puissent affronter d’autres pilotes aux compétences similaires.

Le cross-play permettra de mélanger les joueurs PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam et Origin), et il arrivera normalement à la fin du mois dans F1 22. Pour rappel, le jeu de course a eu droit à une mise à jour gratuite rajoutant le circuit de Portimao récemment, et vous pouvez retrouver F1 22 à 59,99 € sur Amazon.

