F1 22 : la livrée de l'Alfa Romeo C43 de 2023 rajoutée dans le jeu

Cette semaine, la Formule 1 reprend avec les tests de pré-saison à Bahreïn, en attendant le premier Grand Prix le 5 mars prochain. Les 10 constructeurs ont déjà dévoilé leurs livrées pour cette saison 2023, avec plus ou moins de changements par rapport à l'année dernière, et l'une d'entre elles est déjà disponible dans F1 22.

Alfa Romeo fait partie de ceux qui ont totalement changé l'apparence de leur monoplace, la C43 arbore en effet des couleurs noires en lien avec le nouveau sponsor titre Stake, qui remplace Orlen, mais le rouge de l'écurie italienne est toujours présent. Bon, Stake étant une entreprise de casinos et de paris en ligne, il ne sera pas clairement affiché sur la voiture pendant toute la saison, en fonction des réglementations de chaque pays, et il n'est pas non plus sur la C43 rajoutée dans F1 22.

Eh oui, la monoplace 2023 d'Alfa Romeo est déjà disponible dans le jeu de course de Codemasters et EA Games, mais seulement dans le mode Contre-la-montre. Pour la retrouver dans les modes Mon Écurie et Carrière, il faudra attendre F1 23, mais les joueurs peuvent déjà admirer la voiture de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu dans ce mode. John Merchant, global brand director F1 chez EA Sports, commente :

Les essais de pré-saison sont un moment très attendu du calendrier de la Formule 1 et la première occasion pour les fans de voir comment les nouvelles voitures se débrouillent sur la grille. Nous sommes ravis de participer au nouveau départ de 2023 en donnant à nos joueurs la possibilité d'être les premiers à piloter et à tester la C43.

Alessandro Alunni Bravi, managing director du Sauber Group et représentant de l'écurie Alfa Romeo F1 Team, rajoute :

Les fans sont tout pour nous, et pouvoir leur donner la chance de conduire la nouvelle C43 de l'écurie Alfa Romeo F1 Team avant même de la voir sur la piste dans la vraie vie est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dans les jeux vidéo officiels de la F1. Nous sommes fiers de participer activement à cette approche pionnière, mais ce n'est pas tout : nous avons encore beaucoup de surprises prévues pour la saison, et nous sommes impatients de vous les montrer.

Pour rappel, F1 22 sera rajouté dans quelques jours au PC/Xbox Game Pass, via EA Play, vous pouvez vous abonner au service de Microsoft contre 29,99 € pour trois mois.