Xbox Game Pass : les nouveautés de fin février et début mars 2023 dévoilées

Xbox vient de faire le point sur les ajouts au Game Pass prévus ces prochains jours, avec deux titres en day one avec qui nous avions déjà pris rendez-vous. Nous pouvons ainsi profiter d'Atomic Heart dès maintenant, et de Wo Long: Fallen Dynasty le 3 mars. Sinon, Merge & Blade et Soul Hackers 2 seront ajoutés au catalogue le 28 février, et F1 22 rejoindra EA Play et donc le XGPU le 2 mars.

Le court programme complet avec tout de même 7 départs annoncés pour la fin du mois est disponible ci-dessous.

Disponible aujourd’hui

Atomic Heart (Cloud, Console & PC) – 21 février

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Dans un sublime monde utopique devenu fou, lancez-vous dans des affrontements explosifs et mortellement nerveux. Analysez les forces et faiblesses de vos adversaires et adaptez votre style de combat. Combinez les éléments, utilisez l’environnement et améliorez votre équipement pour surmonter tous les obstacles et accomplir votre mission.

Prochainement

Merge & Blade (Cloud, Console & PC) – 28 février

Faites l’expérience d’énigmes addictives et de combats automatiques dantesques, au sein du même jeu. Prenez part à des affrontements à grande échelle contre des monstres avec votre propre équipe en utilisant une mécanique de fusion. Seul votre cerveau peut sauver le monde !

Soul Hackers 2 (Cloud, Console & PC) – 28 février

Dans l’ombre, une guerre se profile entre Yatagarasu et la Société Fantôme, les invocateurs de démons qui maîtrisent les pouvoirs surnaturels des « démons ». Menant une existence dans la mer de données secrète de l’humanité, une entité numérique, Aion, a évolué jusqu’à devenir consciente. Observant l’humanité de loin, les calculs d’Aion prédisent une catastrophe planétaire imminente et crée deux agentes afin de contrer cette fin du monde : Ringo et Figue. Ensemble, ces deux agentes d’Aion doivent enquêter et empêcher l’effet papillon qui conduira à l’apocalypse.

F1 22 (Console & PC) EA Play – 2 mars

Les membres du PC Game Pass et du Game Pass Ultimate pourront prendre le volant dès le 2 mars, lorsque F1 22 rejoindra la Play List d’EA Play. Démarrez une nouvelle saison au volant de voitures remaniées, profitez de règles repensées qui redéfinissent la course, testez vos compétences sur le nouvel autodrome international de Miami et découvrez le faste et le glamour de La vie en F1.

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console & PC) – 3 mars

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Wo Long: Fallen Dynasty est une aventure riche en événements qui suit les péripéties d’un milicien anonyme combattant pour survivre dans une version dark fantasy de la fin de la dynastie Han, où les démons tourmentent les trois royaumes. Vous affronterez démons et militaires à l’aide de votre épée et des arts martiaux chinois et vous tenterez de surmonter les obstacles en éveillant le pouvoir qui sommeille en vous.

Mise à jour

Microsoft Flight Simulator : douzième mise à jour du Monde : la Nouvelle-Zélande – 23 février

La douzième mise à jour du Monde de Microsoft Flight Simulator : la Nouvelle-Zélande vous invite à contempler la beauté sans limite de ce pays, reproduit avec un photoréalisme troublant. Découvrez 62 points d’intérêt modélisés à la main et 10 nouvelles missions pour profiter des paysages majestueux de la Nouvelle-Zélande depuis les airs. Disponible gratuitement si vous possédez le jeu ou que vous y jouez via le Game Pass. Les cieux vous appellent !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Apex Legends : Supercharge Revelry Pack – Disponible

Soyez prêt·e pour le combat dans les jeux Apex avec le Supercharge Revelry Pack, disponible via votre abonnement EA Play jusqu’au 14 mars 2023.

MultiVersus : Pack MVP – Drop 3 – Disponible

Le Pack MVP pour MultiVersus est disponible gratuitement et en exclusivité pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Profitez d’une nouvelle variante, d’un effet de ringout et d’une bannière, pour enrichir votre jeu !

Ils nous quittent le 28 février

Vous avez encore le temps de jouer à ces titres pour, par exemple, débloquer les Succès qui vous manquent, avant qu’ils ne sortent de la bibliothèque. N’oubliez pas d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces jeux avant qu’ils ne s’en aillent !