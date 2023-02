Xbox Game Pass : les nouveautés de février 2023 dévoilées

Microsoft avait déjà rajouté quelques jeux très sympathiques dans le PC/Xbox Game Pass au tout début du mois, mais il en a encore évidemment sous le coude. Le constructeur présente aujourd'hui les nouveautés de février 2023, avec un FPS dystopique, de la gestion remastérisée, du sport à l'américaine, de l'action médiévale, du découpage au katana ou encore des gros mechas.

Comme vous pouvez le vois, Atomic Heart, Mount & Blade II: Bannerlord, SD Gundam Battle Alliance, Shadow Warrior 3: Definitive Edition, Cities Skylines: Remastered et Madden 23 vont être rajoutés au catalogue du Game Pass dans les jours à venir, voici ce qu'il faut retenir :

Prochainement

Madden NFL 23 (Console & PC) EA Play – 9 février

Madden NFL 23 arrive très bientôt dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate, via EA Play ! Donnez un coup de boost à votre équipe dans le mode Ultimate Team et montrez que vous êtes là pour l’emporter. Les membres EA Play et du Game Pass Ultimate peuvent obtenir un Pack Supercharge simplement en se connectant à Madden Ultimate Team entre le 9 février et le 9 mars.

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console & PC) – 9 février

Un étrange phénomène qu’on appelle les Ruptures perturbe les moments clés de l’histoire de Gundam. À vous de vous en occuper. SD Gundam Battle Alliance vous permet de retrouver les Mobile Suits et les personnages de l’univers de Mobile Suit Gundam, dans un Action-RPG. Revivez les plus grands moments de Gundam et développez de nouveaux Mobile Suits pour votre arsenal. Récoltez du capital et des extensions pour faire de vos machines préférées les Mobile Suit ultimes.

Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console & PC) – 14 février

Partez pour une aventure épique dans un Âge sombre fictif, qui combine stratégie et action-RPG en bac à sable. Fondez votre propre royaume ou embrassez la cause d’autrui tout en explorant le vaste continent réinventé de Calradia dans cette préquelle du cultissime Mount & Blade: Warband.

Cities: Skylines – Remastered (Cloud & Xbox Series X|S) – 15 février

Cities : Skylines est un jeu de gestion à succès primé, maintenant remastérisé pour Xbox Series X|S avec ses mécaniques de simulation de ville robustes et son charme unique. Concevez, construisez et gérez la ville de vos rêves, des services publics aux politiques civiques, et lancez-vous le défi de passer d’une simple ville à un centre métropolitain effervescent.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console & PC) – 16 février

Aventurez-vous dans un pays asiatique mythique rempli de magie et de technologie et envahi par les Yokais démoniaques du folklore japonais. Profitez de la Definitive Edition de Shadow Warrior 3, qui offre de nombreuses fonctionnalités inédites, de nouveaux modes, des combats au corps à corps ultra-nerveux et des mécaniques de mouvements spectaculaires.

Atomic Heart (Cloud, Console & PC) – 21 février

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Bienvenue dans un monde utopique, dans lequel vous allez prendre part à des combats explosifs. Adaptez votre style de combat selon vos adversaires, utilisez votre environnement et améliorez votre équipement pour remplir votre mission. Si vous voulez découvrir la vérité, il va falloir souffrir.

Mise à jour

Wild Hearts : essai anticipé gratuit via EA Play – 13 février

Les membres du Game Pass Ultimate pourront rejoindre la chasse dans Wild Hearts dès le 13 février via EA Play. Jouez jusqu’aux portes de Minato, plusieurs jours avant la sortie du jeu, grâce à cet essai anticipé gratuit. Si vous décidez d’acheter le titre, vous pourrez économiser 10 % grâce à la réduction réservée aux membres et vous conserverez votre progression dans le jeu complet.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Fallout 76 : Pack Modern Living – Disponible

Donnez un look plus moderne à votre C.A.M.P. avec le Pack Modern Living. Il comprend le tapis et le papier peint Modern Home, des kits de réparation et des boosters de poids.

The Elder Scrolls Online : Pack Dragon Slayer – Disponible

Insufflez la peur dans le cœur des prédateurs les plus dangereux de Tamriel avec la collection de Chasseur de Dragon Ancien. Cet Avantage nécessite l’utilisation du jeu de base The Elder Scrolls Online.

Les Quêtes du Xbox Game Pass



Les Quêtes du Game Pass de février sont disponibles, à vous de les remplir et d’obtenir vos récompenses ! Obtenez des points en terminant ces Quêtes et en vous rendant dans la section Game Pass sur console, PC ou via l’application mobile Xbox Game Pass.

Chaque semaine, les Quêtes auront pour thèmes les anime, la Saint Valentin, le football américain et bien d’autres choses encore. Essayez de finir la Quête Vétéran des Quêtes pour obtenir 500 points.

Madden NFL (250 points, membres Ultimate uniquement) : terminez 4 parties en ligne.

Opus: Echo of Starsong (5 points) : jouez au jeu.

Débloquer un Succès dans n’importe quel jeu inclus dans le Game Pass (50 points).

Ils nous quittent le 15 février

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass, il vous reste cependant un peu de temps pour en profiter encore. N’oubliez pas d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre collection !