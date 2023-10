Xbox Game Pass : les premiers ajouts de novembre 2023 dévoilés, avec Kazuma Kiryu, du foot et de grosses créatures

Généralement, le leaker français billbil-kun fait fuiter en exclusivité les jeux à venir au sein du PlayStation Plus. Cette fois, c'est chez la marque concurrente qu'il fait des siennes comme par le passé, puisqu'il partage sur Dealabs la liste des jeux qui vont être ajoutés au PC/Xbox Game Pass au cours des deux premières semaines de novembre. Certains n'auront rien d'une surprise puisque nous savions déjà qu'ils y figureraient en day one à leur lancement.

En plus de la liste ci-dessous, deux autres ajouts de taille vont s'inviter dans le catalogue en ce début de mois, à commencer par Wartales, un jeu de rôle tactique de Shiro Games déjà disponible sur Switch et PC, qui va donc sortir sur Xbox Series X|S et peut-être sur Xbox One, et sera donc ajouté directement au Game Pass sous toutes ses formes. Le deuxième est un gros morceau, à savoir Wild Hearts d'Omega Force, édité sous le label EA Originals et qui disposait déjà d'un essai de 10 heures via EA Play.

Les annonces tombant généralement le mardi, nous ne devrions pas tarder pour l'officialisation.

Mise à jour : l'attente aura été brève et vous pouvez donc retrouver ci-dessous la liste complète des ajouts pour la première moitié du mois de novembre, mais aussi ceux qui vont être retirés...

Disponible aujourd’hui

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC)

Disponible aujourd’hui dans le Game Pass ! Headbangers vous place, vous et 29 autres personnes, dans la peau d’un Pigeon pendant que vous vous affrontez dans des défis rythmiques pour découvrir qui est l’ultime Maître Headbanger. Affrontez vos adversaires dans des mini-jeux musicaux qui vous feront perdre la tête, surpassez vos concurrents avec des bonus et collectez des miettes pour personnaliser votre propre Pigeon !

Jusant (Cloud, Console et PC)

Disponible aujourd’hui dans le Game Pass ! Lancez-vous dans une aventure d’escalade avec Jusant ! Maîtrisez vos outils d’escalade et montez dans une tour mystérieuse et changeante. Profitez d’une bande-son atmosphérique et de biomes à couper le souffle, accompagnés par l’énigmatique Ballast. Votre compagnon aquatique vous guidera tout en réveillant la nature le long de votre chemin pour révéler les mystères de la tour et atteindre son sommet.

Wartales (Cloud, Console et PC)

Wartales est un jeu de rôle en monde ouvert dans lequel vous dirigez un groupe de mercenaires à la recherche de richesses dans un vaste univers médiéval. Explorez le monde, recrutez des compagnons, collectez des primes et percez les secrets des tombes des anciens.

Bientôt Disponibles

Thirsty Suitors (Cloud, Console et PC) – 2 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Thirsty Suitors est un RPG plein de style qui suit l’histoire de Jala, de retour dans sa ville de Timber Hills pour faire face à ses erreurs, se réconcilier avec ses ex, concilier les différences culturelles et devenir la personne qu’elle est censée être grâce à des combats au tour par tour, du patinage et de la cuisine.

Football Manager 2024 (PC) – 6 novembre

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Écrivez votre propre histoire du football. Gérez les meilleures équipes du monde, créez une équipe de classe mondiale et dominez vos rivaux dans les compétitions les plus prestigieuses du football. La progression ne s’arrête jamais dans la quête de la grandeur du football.

Football Manager 2024 Console (Cloud, Console et PC) – 6 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Entrez dans la peau d’un véritable manager de football cette saison. Choisissez le club idéal pour vous parmi plus de 55 nations avant de former une équipe de classe mondiale capable de vous offrir la gloire face à vos rivaux dans les compétitions les plus prestigieuses du football.

Dungeons 4 (Cloud, Console et PC) – 9 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Construisez un donjon douillet et confortable pour répondre aux besoins de vos créatures et régnez sur elles, puis envoyez-les dans l’Overworld pour rappeler gentiment aux bonnes gens qui y vivent que le Mal absolu règne sur leurs terres.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console et PC) – 9 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Effacez votre passé pour protéger votre avenir. Autrefois yakuza légendaire, Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort et abandonné son nom pour protéger sa famille. Aujourd’hui, il est poussé au conflit par un mystérieux personnage qui tente de le faire sortir de sa cachette.

Wild Hearts (Cloud, Console et PC) EA Play – 9 novembre

Êtes-vous prêt à apprivoiser un monde devenu sauvage ? Les membres PC Game Pass et Ultimate peuvent maîtriser une technologie ancienne pour chasser des bêtes géantes le 9 novembre dans Wild Hearts via EA Play. Affrontez ces créatures en solitaire ou chassez avec vos amis en mode coopératif totalement transparent.

Spirittea (Cloud, Console et PC) – 13 novembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Spirittea est une simulation de vie mignonne et douillette inspirée de Stardew Valley et Spirited Away ! Les humains ont cessé de vénérer les esprits et risquent désormais de se perdre. Dirigez un établissement de thermes, nouez des amitiés avec les habitants de la ville, adonnez-vous à des passe-temps comme la capture d’insectes et le karaoké, et retrouvez tous les esprits !

Coral Island (Cloud et Xbox Series X|S) – 14 novembre

Disponible dès maintenant sur PC et bientôt sur Xbox Series X|S ! Coral Island invite les joueurs et les joueuses à être qui ils veulent et à vivre sur une île enchanteresse à leur propre rythme – en vivant de la terre, en nourrissant des animaux, en construisant des relations avec des habitants divers et en rendant le monde qui les entoure plus vivant et plus harmonieux.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Age of Empires II: Definitive Edition – The Mountain Royals – Disponible aujourd’hui

Les membres du Game Pass économisent jusqu’à 10 % ! Préparez-vous à embarquer pour un voyage légendaire avec le DLC « The Mountain Royals » pour Age of Empires II: Definitive Edition. Découvrez la riche histoire et les récits inédits des Arméniens et des Géorgiens, dans le cadre de trois nouvelles campagnes !

EA Sports WRC : EA Play Early Access Trial – Disponible dès aujourd’hui

Les membres PC Game Pass et Ultimate peuvent prendre le volant pendant 5 heures à partir d’aujourd’hui grâce au EA Play. Construisez la voiture de vos rêves, débloquez jusqu’à 5 cosmétiques dans EA Sports WRC chaque saison et économisez 10 % sur l’achat de contenu numérique EA !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Fallout 76 : Pack 5e anniversaire – Disponible dès maintenant

Allumez des feux d’artifice et célébrez les 5 ans de Fallout 76 avec Vault Boy ! L’offre groupée du 5e anniversaire comprend : des objets C.A.M.P., un nouveau cadre Photomode et une armure à fabriquer.

Ils nous quittent le 15 novembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.