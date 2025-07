Xbox Game Pass : les premiers ajouts de juillet 2025 dévoilés, ça va grinder !

Les deux dernières semaines de juin ont été bien chargées pour les abonnés au PC/Xbox Game Pass avec FBC: Firebreak, Lost in Random: The Eternal Die et Rematch en sorties day one. Ce sera plus calme en juillet avec uniquement Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, dont une démo permet de s'en faire une idée s'il vous intéresse et que vous êtes abonnés. Deux jeux Mana (Seiken Densetsu) vont eux devenir accessibles pour les membres n'ayant qu'un abonnement Standard. Quant à High On Life, ce n'est pas étonnant qu'il soit de retour puisque sa suite a été annoncée durant le Xbox Games Showcase 2025..

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié de juillet. Notez qu'il y aura encore cette fois 6 départs le 15 du mois.

Disponible aujourd'hui

Little Nightmares II (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Plongez à nouveau dans un monde d'horreur envoûtante avec Little Nightmares II, un jeu d'aventure et de suspense où vous incarnez Mono, un jeune garçon piégé dans un univers déformé par la transmission obsédante d'une tour lointaine. Oserez-vous affronter cette nouvelle collection de petites terreurs ?

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans le catalogue du Game Pass ! Avec ses séquences d'action spectaculaires au cœur des environnements les plus beaux et les plus hostiles de la planète, Rise of the Tomb Raider propose une aventure cinématographique mêlant survie et exploration, où vous accompagnerez Lara Croft dans sa toute première expédition archéologique.

Bientôt disponibles

Legend of Mana (Console) - 2 juillet - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Partez à l'aventure à la recherche du légendaire Arbre de Mana dans Legend of Mana. Rencontrez une galerie de personnages hauts en couleur, affrontez des monstres redoutables et accomplissez des quêtes dans l'immense monde de Fa'Diel. Redécouvrez ce classique, remastérisé avec une bande-son réarrangée, des améliorations graphiques et bien plus encore !

Trials of Mana (Console) - 2 juillet - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Trials of Mana est le remake en 3D du RPG culte. Vivez une aventure adorée des fans, avec des graphismes modernisés, des doublages de personnages, une bande-son réorchestrée et un nouvel épisode, en plus d'un système de compétences et d'une nouvelle classe qui réinvente le système de progression des personnages, sans oublier des combats plus dynamiques !

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console et PC) - 3 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Un jeu de plateformes multijoueur déjanté où vous construisez le niveau en même temps que vous jouez ! Placez des pièges mortels, puis tentez de rejoindre l'arrivée avant vos amis. Jouez en ligne ou en local avec vos compagnons à poils et testez une grande variété d'environnements farfelus pour trouver de nouvelles façons de piéger vos amis !

The Ascent (Cloud, Console et PC) - 8 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

De retour dans la bibliothèque du Game Pass, The Ascent est un RPG de tir solo ou en coop dans un univers cyberpunk. Le groupe Ascent, mégacorporation qui possède tout, y compris vous, vient de s'effondrer. Serez-vous capable de survivre dans ce chaos ?

Minami Lane (Cloud, Console et PC) - 9 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Bienvenue à Minami Lane ! Créez votre propre rue dans ce petit jeu de gestion chaleureux et relaxant inspiré du Japon. Construisez, gérez, rendez vos habitants heureux et observez la vie s'animer dans votre quartier.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Console et PC) - 11 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Préparez-vous au retour de la franchise légendaire avec Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Tout ce que vous aimiez est là, revampé avec plus de skateurs, de nouveaux skateparks, des figures encore plus folles, une bande-son qui envoie du lourd et bien plus encore. Les membres peuvent y accéder jusqu'à 3 jours à l'avance dès le 8 juillet, avec en bonus les skateurs jouables Doom Slayer et The Revenant, ainsi que d'autres contenus inclus dans l'édition Deluxe.

High On Life (Cloud, Console et PC) - 15 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

High On Life fait son retour dans le Game Pass ! L'humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui veut l'utiliser comme drogue. C'est à vous de la sauver en faisant équipe avec des flingues aussi bavards que charismatiques et de mettre fin aux agissements de Garmantuous et sa bande pour sauver le monde !

Déjà plus d'un million de joueurs sur Retro Classics !

On a une super nouvelle à vous annoncer : Retro Classics, notre excellente collaboration avec Antstream Arcade, ne cesse de s'améliorer ! Une nouvelle sélection de jeux a récemment été ajoutée pour les membres au Game Pass et on voulait dire un immense merci aux plus d'un million de joueuse et de joueurs qui ont déjà testé Retro Classics depuis son lancement !

Quoi de neuf ? Voici les dernières pépites ajoutées :

Cosmic Commuter ;

Heart of China ;

Skiing ;

Solar Storm ;

Subterranea.

D'autres contenus arrivent très vite, ouvrez l'œil : de nouveaux tournois, des défis communautaires et encore plus de jeux arrivent très bientôt ! Cliquez ici pour tout savoir sur Retro Classics.

Mises à jour et contenus additionnels

Diablo IV : Péchés des Horadrims - Disponible dès aujourd'hui

Révélez une vérité enfouie : la magie ancestrale des Horadrim vous attend. Découvrez de nouvelles mises à jour permanentes des donjons du Cauchemar, participez à des activités inédites à travers Sanctuaire, créez des sorts uniques, et préparez-vous à affronter un ennemi familier, Astaroth, revenu avec une nouvelle fureur dans la nouvelle saison de Diablo IV : Péchés des Horadrims.

Palworld: Tides of Terraria - Disponible maintenant

La mise à jour tant attendue Palworld x Terraria est enfin là ! Pêche, récupération de ressources, villages étendus, confiance des Pals et bien plus encore sont au programme. Mais prenez garde... une menace imminente plane.

Avantages en jeu

Les membres du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass peuvent profiter de ces contenus exclusifs en jeu. Les Avantages peuvent varier selon le jeu, la région et la période.

Mecha Break : Pack Mashmak Rocket (PC et Xbox Series X|S) - 2 juillet

Commencez votre aventure dans Mecha Break avec le Pack Mashmak Rocket, qui inclut une tenue de pilote exclusive, une peinture Striker exclusive, ainsi qu'un insigne exclusif.

Splitgate 2 : Apparence Ace Meridian Obex (Console et PC) - 3 juillet

Splitgate 2 est le seul shooter free-to-play combinant des portails et un tout nouveau mode hybride arène / Battle Royale. Débloquez l'apparence du personnage Ace aux couleurs emblématiques Xbox Green !

Asphalt Legends Unite : Pack Cadeau Mensuel Exclusif (Console et PC) - Disponible maintenant

Ouvrez des packs de cartes, récupérez des crédits et des jetons ! Ce pack contient 10 packs de cartes, 250 jetons et 250 000 crédits pour améliorer votre collection et prendre la tête sur les circuits !

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Encore plus d'avantages avec le Game Pass Ultimate Retrouvez vos Avantages exclusifs dans la section Game Pass de votre console, de l'application PC ou de l'appli mobile. De nouveaux bonus sont ajoutés régulièrement !

3on3 Freestyle : Pack Xclusive Play - Disponible maintenant

Entrez sur le terrain avec style grâce à ce pack exclusif réservé aux joueurs Xbox : des tenues inédites, 50 points à dépenser en jeu, et 3 packs aléatoires de cartes Platine pour booster les performances de votre personnage. Le jeu de base 3on3 Freestyle est inclus avec cet Avantage.

EA Sports UFC 5 : Pack Icônes Poids Lourds - Disponible maintenant

Entrez dans l'Octogone en mode puissance maximale avec le Pack Icônes Poids Lourds, disponible avec votre abonnement EA Play.

Ils nous quittent le 15 juillet

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.