Xbox Game Pass : les premiers ajouts d'avril 2025 dévoilés et un gros retour déjà prévu ensuite

Microsoft communique habituellement le mardi au sujet du PC/Xbox Game Pass, mais c'est étrangement ce mercredi qu'il a présenté les premières nouveautés d'avril, alors que l'actualité entourant Nintendo battait son plein. Si vous aviez trouvé les ajouts de mars assez légers, cette première salve devrait avoir de quoi vous contenter puisque nous y retrouverons le précédent Diablo et Borderlands 3 dans des éditions complètes, soit de nombreuses heures de jeu en perspective. Et en plus des titres indépendants, les nouveautés en day one incluront évidemment le dernier Compulsion Games, South of Midnight (lire notre test), ainsi que Blue Prince comme chez la concurrence.

Mais ce n'est pas tout, car Grand Theft Auto V va une fois de plus faire son retour dès le 15 avril, une annonce qui a eu droit à un post dédié sur Xbox Wire. Ce n'est pas la première fois, puisqu'il avait encore été retiré en janvier 2024 après être resté six mois. La version PC ayant récemment bénéficié de pas mal d'améliorations, ce sera le moment de s'y replonger avant l'arrivée dans les prochains mois de GTA VI.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la première moitié d'avril. Notez qu'il y aura encore 7 départs en milieu de mois.

Bientôt disponibles

Borderlands 3: Ultimate Edition (Cloud, Console et PC) - 3 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Cette édition Ultimate de Borderlands 3 déborde d'armes et d'action déjantée ! Elle inclut le jeu de base, les quatre extensions de campagne, le contenu Director's Cut ainsi que tous les packs cosmétiques. Partez à l'assaut de planètes et d'ennemis en incarnant l'un des quatre Chasseurs de l'Arche, chacun doté de compétences, d'aptitudes et d'options de personnalisation uniques. Jouez en solo ou en coop pour affronter des ennemis délirants, récupérer un maximum de butin et sauver votre monde des chefs de sectes les plus impitoyables de la galaxie.

All You Need is Help (Console) - 3 avril - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Plongez dans un jeu de puzzle coopératif multijoueur décalé, où d'adorables créatures cubiques et duveteuses doivent collaborer pour atteindre leurs objectifs. Ce jeu centré sur la coopération est conçu pour être apprécié par toutes les générations, des enfants aux grands-parents, ce qui en fait un excellent choix pour jouer en famille ou entre amis.

Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S) - 3 avril - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Des développeurs primés de The Chinese Room nous vient un récit terrifiant d'isolement. Vous êtes piégé sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, traqué par une horreur inexplicable qui s'est introduite à bord. Sans échappatoire ni moyen de riposter, votre seule option est de survivre.

Wargroove 2 (Console) - 3 avril - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Partez pour une toute nouvelle aventure riche en amitiés improbables, ennemis mystérieux et sombres histoires de vengeance. Menez la guerre avec de nouveaux Commandants et utilisez les éditeurs intuitifs pour créer et partager vos propres cartes, cinématiques et campagnes personnalisées.

Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition (Console et PC) - 8 avril -Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Cette édition ultime regroupe Diablo III et l'extension Reaper of Souls dans une version complète. Incarnez l'un des derniers défenseurs de l'humanité, croisé, barbare, féticheur, chasseur de démons, moine ou sorcier et partez à la chasse au butin légendaire en maîtrisant de nouveaux pouvoirs dévastateurs.

South of Midnight (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 8 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. South of Midnight est un nouveau jeu d'action-aventure signé Compulsion Games. Explorez un univers inspiré des mythes du sud des États-Unis, affrontez des créatures mystérieuses dans ce conte folklorique moderne et apprenez à tisser un pouvoir ancien pour franchir des obstacles et affronter les douleurs du passé.

Les abonnés Game Pass peuvent bénéficier de 10 % de réduction sur la mise à niveau vers l'Édition Premium, qui offre jusqu'à 5 jours d'accès anticipé, ainsi qu'un accès numérique à l'artbook, à la bande-son originale et plus encore.

Commandos: Origins (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 9 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Commandos: Origins redonne vie aux six commandos emblématiques de la série originale. Plongez dans un gameplay tactique d'infiltration, utilisez les compétences uniques de votre équipe pour exécuter des stratégies complexes et coordonnez vos actions en coopération à deux joueurs. Le champ de bataille vous appelle. Serez-vous à la hauteur ?

Blue Prince (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 10 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie. Bienvenue à Mt. Holly, un manoir mystérieux aux pièces mouvantes. Blue Prince est une aventure architecturale atmosphérique et inclassable, dans laquelle vous explorez une demeure en perpétuelle évolution, composée de 45 salles changeantes. Découvrez ses secrets pièce par pièce. Mais une question demeure : trouverez-vous la fameuse salle 46 ?

Hunt: Showdown 1896 (PC) - 15 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès maintenant sur PC et bientôt sur les consoles Xbox et le Cloud Gaming (Bêta) ! Hunt: Showdown 1896 marque une nouvelle ère pour le shooter d'extraction impitoyable. Dans les marais corrompus oubliés par le temps, combattez seul ou en équipe contre des créatures cauchemardesques et des chasseurs tout aussi impitoyables. Mettez tout en jeu dans un univers où chaque traque pourrait être la dernière.

Au cas où vous l'auriez manqué

EA Sports College Football 25 (Cloud et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Entrez sur les terrains les plus emblématiques du football universitaire et imprégnez-vous de l'ambiance unique de ses traditions légendaires : fanfares, mascottes, rituels d'avant-match... tout est là avec un accès illimité à EA Sports College Football 25. Les abonnés peuvent poursuivre leur rêve de gloire universitaire via le Xbox Cloud Gaming (Beta), le PC Game Pass ou encore le Game Pass Ultimate grâce à EA Play. Et en bonus : récupérez un Pack Supercharge avant le 24 avril !

Encore plus d'Avantages pour les jeux free-to-play

Pour les abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass, nous avons annoncé l'arrivée de nouveaux Avantages exclusifs dans certains jeux free-to-play. Attendez-vous à recevoir régulièrement des contenus saisonniers incluant des objets cosmétiques, des personnages, de la monnaie virtuelle,et bien plus encore. Dès aujourd'hui, les membres peuvent profiter des avantages suivants dans Asphalt Legends Unite :

Asphalt Legends Unite (Console et PC) - Associez votre compte Gameloft Club

Foncez à toute vitesse avec la Chevrolet Corvette Stingray, recevez 10 packs de cartes de la Saint-Patrick et 500 000 crédits pour améliorer vos véhicules et dominer la course !

Mises à jour et contenus additionnels

Dead by Daylight : Tokyo Ghoul - Disponible dès maintenant

De l'anime à l'univers glaçant du jeu d'horreur, Ken Kaneki de Tokyo Ghoul débarque dans Dead by Daylight. Sentez vos Kagune déchirer votre dos pour vous propulser vers votre proie, guidé par une soif dévorante.

Sea of Thieves: 2025 Edition - Disponible dès maintenant

Pour fêter les 7 ans de Sea of Thieves, les nouvelles Éditions 2025 sont désormais disponibles ! Ces versions actualisées du jeu complet proposent différentes formules selon votre budget, toutes bourrées de bonus, y compris certains des objets les plus populaires du jeu.

Call of Duty: Black Ops 6 - Saison 03 - Disponible dès aujourd'hui

Le contenu Multijoueur et Zombies de la Saison 03 est lancé ! Les joueurs peuvent s'équiper dès maintenant avant le lancement officiel de Verdansk dans Call of Duty: Warzone, prévu pour demain, le 3 avril. Les abonnés Game Pass peuvent économiser 10 % et optimiser leur progression avec le BlackCell de la Saison 03, qui inclut le Passe de combat standard, une page BlackCell avec des contenus supplémentaires à débloquer, 20 sauts de paliers, 1 100 Points Call of Duty et plus encore. Abonnés Game Pass Ultimate et PC Game Pass, restez à l'écoute : des Avantages en jeu arrivent très bientôt !

Age of Empires IV: Knights of Cross and Rose - 8 avril

Précommandez dès aujourd'hui et économisez 15 % sur Knights of the Cross and the Rose, la nouvelle extension d'Age of Empires IV. Préparez-vous à vivre les récits et les affrontements stratégiques des Templiers et de la maison de Lancastre. Ces civilisations alternatives s'inspirent des Français et des Anglais tout en y ajoutant des armes, unités, bâtiments et technologies inédits pour renouveler vos stratégies sur le champ de bataille.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

The First Descendant : pack Beyond the Void - Disponible dès maintenant

Plongez dans Beyond the Void, le prochain chapitre de la Saison 2 de The First Descendant ! Récupérez le pack de l'Épisode 2 pour vous équiper avec style, personnaliser votre équipement et rejoindre vos compagnons Descendants dans de nouvelles missions du mystérieux Secteur Sigma.

Candy Crush Solitaire (Mobile) : Sweet Starter Pack - Disponible dès maintenant

Le Sweet Starter Pack vous donne un avantage sucré pour affiner votre stratégie à chaque coup. Il contient 5 000 pièces, 4 retours en arrière, 3 boosters Bombe de Couleur et 1 Carte Joker.

Sea of Thieves : emote Seventh Serving - Disponible dès maintenant

Pour une durée limitée, célébrez les 7 ans de Sea of Thieves avec cette emote festive et découpez une part de dessert bien méritée !

Ils nous quittent le 31 mars

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.