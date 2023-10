Xbox Game Pass : les autres jeux d'octobre 2023 annoncés, avec un remake horrifique et de la F1

Le mois d'octobre 2023 bat son plein, les abonnés au PC/Xbox Game Pass ont déjà pu découvrir de belles nouveautés au début du mois, dont Forza Motorsport. Mais Microsoft ne va pas s'arrêter en si bon chemin et dévoile désormais la suite du programme pour ce mois d'octobre 2023.

Dès maintenant, et surtout les prochains jours, les utilisateurs du Game Pass vont pouvoir essayer Cities: Skylines II, le remake de Dead Space, Jusant, Mineko’s Night Market, Frog Detective, Headbangers Rhythm Royale ou encore F1 Manager 2023. Mais, comme à chaque fois, quelques titres vont quitter le catalogue, voici le programme :

Disponible aujourd’hui

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console et PC)

Incarnez Sakamoto Ryoma et aventurez-vous à Kyoto pour retrouver l’assassin de votre père, vous disculper d’un meurtre monté de toutes pièces et restaurer votre honneur. Ce faisant, vous mettrez fin à l’ère des samouraïs et changerez à jamais le destin du Japon. Sortez votre lame et rejoignez la révolution dans cette aventure historique passionnante.

Bientôt disponibles

F1 Manager 2023 (Cloud, Console et PC) – 19 octobre

Prenez toutes les décisions dans F1 Manager 2023. Gérez tous les aspects de l’équipe de F1 que vous avez choisie, du QG au garage et de la pitlane au podium. Relevez le défi de la plus haute distinction du sport automobile, en prenant les décisions en une fraction de seconde qui peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Votre héritage commence ici.

Cities: Skylines II (PC) – Octobre 24

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Créez une ville à partir de rien et transformez-la en une métropole prospère dans la suite tant attendue du jeu de construction de villes à succès. Avec une simulation approfondie, une économie vivante et des fonctionnalités plus réalistes que jamais, Cities : Skylines II permet de construire un monde sans limites.

Dead Space (Cloud, PC et Xbox Series X|S) EA Play – 26 octobre

Juste à temps pour Halloween : Les membres du Game Pass Ultimate et d’EA Play peuvent faire face au cauchemar à bord de l’USG Ishimura et découvrir ses sombres secrets dans ce classique de la science-fiction et du survival horror qu’est Dead Space.

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud et Console) – 26 octobre

Disponible dès maintenant sur PC et bientôt sur Game Pass pour les consoles Xbox ! Incarnez le Détective dans trois mystères loufoques ! Trouver des indices et interroger des suspects fait partie du travail de cette grenouille expérimentée. Frog Detective : The Entire Mystery est une collection des trois affaires du Détective Grenouille.

Mineko’s Night Market (Cloud, Console et PC) – 26 octobre

Bienvenue au Mont Fugu, un petit village d’inspiration japonaise où un grand mystère va se dévoiler. Rejoignez Mineko dans sa nouvelle ville natale, où elle se fera de nouveaux amis, collectionnera et fabriquera des objets fantaisistes, revitalisera le marché nocturne autrefois florissant et découvrira la vérité sur le grand chat solaire, Nikko.

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, Console et PC) – 31 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Avez-vous déjà regardé un pigeon en vous demandant ce qui se passait dans sa tête ? Eh bien, n’y pensez plus ! Headbangers vous place, vous et 29 autres personnes, dans la peau d’un pigeon pendant que vous vous affrontez dans des défis rythmiques pour découvrir qui est le maître ultime du Headbanger. Affrontez vos adversaires dans des mini-jeux musicaux qui vous feront perdre la tête, surpassez vos concurrents avec des bonus et collectez des miettes pour personnaliser votre propre Pigeon !

Jusant (Cloud, Console et PC) – 31 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Lancez-vous dans une aventure d’escalade dans Jusant! Maîtrisez vos outils d’escalade et grimpez sur une tour mystérieuse et changeante. Profitez d’une bande-son atmosphérique et de biomes à couper le souffle, accompagnés par l’énigmatique Ballast. Votre compagnon aquatique vous guidera tout en réveillant la nature le long de votre chemin pour révéler les mystères de la tour et atteindre son sommet.

Mises à jour et contenus téléchargeables

EA Sports UFC5: Essai en accès anticipé avec EA Play – 24 octobre

EA Sports UFC 5 est aussi réaliste que possible – et vous pouvez découvrir la prochaine évolution du jeu de combat à partir du 24 octobre grâce à la version d’essai EA Play. Avec EA Play, vous pouvez économiser 10 % sur le jeu complet grâce à votre remise de membre si vous décidez de l’acheter.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

75 jours de Crunchyroll Mega Fan – Disponible jusqu’au 20 octobre

Profitez de 75 jours gratuits de Crunchyroll Mega Fan ! Crunchyroll Mega Fan permet aux membres d’accéder à la plus grande bibliothèque d’anime au monde (avec plus de 1 300 titres) sans publicité, où qu’ils soient, avec un accès aux nouveaux épisodes diffusés en simultané le jour même de la première au Japon.

Smite – Season of Celebration Pack – Disponible dès maintenant

Connectez-vous dès aujourd’hui pour découvrir la nouvelle carte, Odyssey : Immortal Revelry, Medusa de niveau 5, Celestial Syndicate Battle Pass, et bien plus encore.

Ils nous quittent le 31 octobre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.