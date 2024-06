Xbox Game Pass : les autres jeux de juin 2024 dévoilés, avec du foot et les SteamWorld Dig

Le début du mois de juin avait démarré sur les chapeaux de roues pour les abonnés au PC/Xbox Game Pass, avec l'ajout de titres comme The Callisto Protocol, les deux Octopath Traveller et le tout récent Still Wakes the Deep. Mais Microsoft ne s'arrête pas en si bon chemin et dévoile aujourd'hui les autres jeux du mois de juin 2024.

Les abonnés vont avoir de quoi s'amuser, avec les jeux d'aventure et de plateforme SteamWorld Dig et EA Sports FC 24 notamment, voici le programme complet :

Disponible aujourd’hui

Still Wakes the Deep (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Des développeurs primés de The Chinese Room vient un conte terrifiant d’isolement. Vous êtes piégé sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, fuyant une horreur indicible qui est montée à bord. Sans échappatoire et sans moyen de riposter, tout ce que vous pouvez faire est de survivre. Pour en savoir plus sur “Still Wakes the Deep”, consultez l’aperçu exclusif sur Xbox Wire.

Bientôt Disponibles

My Time at Sandrock (Cloud, Console et PC) – 19 juin

Tout comme dans My Time at Portia, My Time at Sandrock se déroule dans un monde post-apocalyptique, 300 ans après le Jour de la Calamité qui a détruit la plupart des technologies modernes. Collectez des ressources pour construire des machines, liez-vous d’amitié avec les habitants et défendez Sandrock contre les monstres — tout cela en sauvant la ville de la ruine économique !

Keplerth (PC) – 20 juin

Tentez de survivre sur une planète alien hostile dans ce RPG sandbox en 2D, où vous pouvez choisir de vivre en solitaire ou de combattre aux côtés de vos amis en mode multijoueur en ligne. Survivez, construisez, cultivez, combattez et explorez votre chemin vers la victoire dans cette aventure en monde ouvert !

EA Sports FC 24 (Cloud, Console et PC) EA Play – 25 juin

Bienvenue au Club – EA Sports FC 24 arrive sur le PC Game Pass et Ultimate via EA Play le 25 juin, juste à temps pour l’UEFA EURO 2024. Menez votre équipe nationale vers la victoire et aspirez à la gloire internationale, alors que les champions du football mondial se mesurent pour remporter le titre de Champions d’Europe.

SteamWorld Dig (Cloud et Console) – 26 juin

Un plateformer centré sur l’exploitation minière avec de fortes influences Metroidvania. Incarnez Rusty, un robot mineur solitaire, à son arrivée dans une vieille ville minière en grande difficulté. Creusez dans les profondeurs de la terre ancestrale, amassez des trésors tout en dévoilant l’ancienne menace tapis dans l’ombre…

SteamWorld Dig 2 (Console et PC) – 26 juin

SteamWorld Dig 2 fait son retour dans la bibliothèque du Game Pass pour vous plonger dans une aventure de plateformer inspirée par l’univers Metroidvania.. Lorsqu’une ancienne ville commerçante est secouée par de mystérieux tremblements de terre, c’est à un robot mineur solitaire et à son compagnon improbable de découvrir quels terribles secrets se cachent sous la surface.

Robin Hood – Sherwood Builders (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 27 juin

Rejoignez Robin des Bois et sa bande d’insoumis dans l’Angleterre du XIIe siècle dans leur quête pour une Nottingham libre. Parcourez différentes régions et érigez un village caché tout en aidant les habitants des terres avoisinantes. Accomplissez des quêtes, construisez divers bâtiments, fabriquez une large gamme d’objets et explorez librement des lieux inspirés à la fois de la mythologie et de l’histoire dans ce RPG en monde ouvert avec des fonctionnalités de construction de base.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Minecraft: Mise à jour Tricky Trials – Disponible dès maintenant

Lancez-vous dans la mise à jour Tricky Trials ! Formez une équipe ou partez en solo et découvrez de nouveaux blocs décoratifs, des créatures hostiles, des objets, des armes, des tableaux, et les chambres d’épreuves – une structure tentaculaire remplie de pièges et de trésors pour chaque joueur et joueuse !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Smite: Summer Sizzle Pack – Disponible dès maintenant

Enflammez vos combats avec le Summer Sizzle Pack dans le jeu MOBA d’action gratuit, Smite ! Débloquez les dieux Danzaburou, Morrigan et Fenrir, ainsi que leurs packs de voix et d’emotes. De plus, obtenez un Booster de Compte de 3 jours !

Monster Hunter Now: New Season Bundle – Disponible dès maintenant

Chassez des monstres dans le monde réel depuis votre mobile ! Célébrez la saison 2 de Monster Hunter Now avec un pack qui inclut de nouveaux matériaux de monstres et d’autres bonus incroyables ! Récupérez un Ultra Hunting Ticket, une Paintball, une Potion, un Wander Orb et un matériau pour fabriquer des armes et armures Basarios (nouveau monstre dans la prochaine mise à jour !). Cet Avantage nécessite le jeu mobile Monster Hunter Now pour être utilisé (disponible en free-to-play).

Ils nous quittent bientôt

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.

Le 30 juin :

FIFA 22 (Console et PC)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Console et PC)

Stranded Deep (Cloud, Console et PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Console et PC)

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Console et PC)

Le 5 juillet :