Xbox Game Pass : les premiers ajouts de juin 2024 dévoilés, dont une double dose d'Octopath Traveler

Contre toutes attentes, nous avons des nouvelles du PC/Xbox Game Pass en amont de la présentation de cette fin de semaine. En effet, lors du dernier point à la mi-mai, nous avions alors eu des annonces s'étalant jusqu'au 4 juin, mais rien n'a été communiqué mardi. La branche de Microsoft devait sans doute attendre le lancement, presque surprise, d'Octopath Traveler II sur ses plateformes, puisque les deux RPG de Square Enix intègrent donc le catalogue, aussi bien sur consoles que PC. Quelques autres titres sympathiques les rejoindront prochainement, dont The Callisto Protocol. Enfin, il nous est donné rendez-vous le 9 juin lors du Xbox Games Showcase, il se pourrait donc que plus d'ajout soient dévoilés à cette occasion.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour ce début juin, à priori jusqu'au 18, mais aussi les inévitables départs de jeux, qui ont été déjà eu lieu...

Disponible aujourd’hui

Octopath Traveler (Cloud, Console et PC)

De retour dans la bibliothèque du Game Pass dès aujourd’hui ! Partez pour une aventure épique à travers l’immense et fascinant monde d’Orsterra et vivez les récits envoûtants des huit aventuriers. Exploitez les aptitudes uniques de chaque héros, tant sur le champ de bataille qu’en dehors, et faites des choix qui détermineront votre aventure.

Octopath Traveler II (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Dans ce deuxième titre de la série Octopath Traveler, acclamé par la critique, huit nouveaux aventuriers se lancent dans une nouvelle ère passionnante sur la terre de Solistia. Incarnez-les et explorez le pays comme bon vous semble, en utilisant leurs talents uniques pour vous aider tout au long de votre périple dans cette aventure de jeu de rôle.

Bientôt Disponibles

Depersonalization (PC) - 12 juin

Un jeu de rôle plateau inspiré de l’Appel de Cthulhu, doté de narrations ramifiées riches en rebondissements. Depersonalization offre plusieurs modes d’histoire, chacun proposant de nombreuses conclusions et parcours divergents, dans le but de créer un univers thématique et varié.

Isonzo (Cloud, Console et PC) - 13 juin

La guerre acharnée qui se déroule dans les Alpes mettra à l’épreuve vos compétences tactiques dans cet authentique jeu de tir à la première personne sur la Première Guerre mondiale. Livrez-vous à des batailles en haute altitude au cœur des pics pittoresques, des vallées accidentées et des villes idylliques du nord de l’Italie. La Grande Guerre sur le front italien prend vie et atteint des proportions inattendues !

The Callisto Protocol (Cloud, Console et PC) - 13 juin

Survivez pour échapper aux horreurs de Callisto. Grâce à un mélange unique de tir et de combat de mêlée rapprochée brutal, frayez-vous un chemin dans la prison de haute sécurité Black Iron. Affrontez des créatures inhumaines en constante évolution, cherchez de nouvelles armes et découvrez la conspiration qui se cache sur la lune morte de Jupiter.

Still Wakes the Deep (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 juin

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Les développeurs primés de The Chinese Room nous livrent une terrifiante histoire qui nous plonge dans l’isolement. Vous êtes piégé sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, fuyant une horreur inconnue qui s’est installée à bord. Sans possibilité d’évasion ni de riposte, tout ce que vous pouvez faire, c’est survivre. Pour en savoir plus sur Still Wakes the Deep, lisez l’avant-première de Xbox Wire.

Mises à jour et contenus téléchargeables

15e anniversaire de Minecraft - Disponible jusqu’au 22 juin

La fête n’est pas terminée pour le 15e anniversaire de Minecraft ! Obtenez Minecraft, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends et bien plus encore avec des réductions allant jusqu’à 50 % jusqu’au 22 juin. Et n’oubliez pas de vous rendre sur Minecraft Marketplace pour récupérer gratuitement votre monde anniversaire, votre cape et votre extension ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur Minecraft.net.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Sea of Thieves: Ebon Flintlock Pack - Disponible dès maintenant

Commencez vos combats avec style ou partagez un verre avec votre équipage ! Avec le Pistolet à silex d’ébène, le Drapeau d’obsidienne et la Chope d’onyx, vous aurez toujours l’air d’un parfait pirate.

Vigor: Heatwave Havoc Pack - Disponible dès maintenant

Laissez le froid de l’hiver derrière vous et venez vous prélasser sous le soleil norvégien avec notre pack Heatwave Havoc ! Profitez de nouveaux accessoires élégants, de caisses pleines de butin et d’une multitude d’armes à feu pour faire la fête. N’oubliez pas la crème solaire !

MultiVersus: MVP Pack 1 - Disponible dès maintenant

MultiVersus est un jeu de combat de plateforme free-to-play qui donne vie aux stars emblématiques de la Warner Bros. à travers des possibilités de jeu presque infinies. Le MultiVersus MVP Pack offre du contenu en jeu pour personnaliser et améliorer votre jeu pour tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate.

Ils nous quittent le 31 mai

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.