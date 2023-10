Xbox Game Pass : les titres d'octobre 2023 dévoilés, avec un gros jeu de course

Ce mois-ci encore, les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont avoir de nouveaux jeux à découvrir. Microsoft dévoile le programme, les titres ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même variés, avec des jeux très attendus par les amateurs de Japon féodal ou de simulation de course.

Forza Motorsport, Like A Dragon: Ishin!, Warhammer 40,000: Darktide et From Space vont donc rejoindre le catalogue du Game Pass, mais malheureusement, six titres vont être retirés, voici tout ce qu'il faut savoir :



Disponible aujourd’hui

Gotham Knights (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Batman est mort. Un monde criminel a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Batman Family (Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin) de défendre Gotham, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses policiers et d’inspirer la peur à ses criminels.

The Lamplighter’s League (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass ! Faufilez-vous, volez et ouvrez le feu dans l’aventure pulp de La Ligue des Lampistes ! Parcourez le monde, découvrez des sites palpitants et soyez plus malin que vos ennemis dans ce combat au tour par tour. Qui sait, vous pourriez bien sauver le monde.

Bientôt Disponibles

Warhammer 40,000: Darktide (Cloud et Xbox Series X|S) – 4 octobre

Disponible dès maintenant avec le PC Game Pass et sur Xbox Series X|S et Cloud (Beta). Développé par les auteurs du best-seller Vermintide, Warhammer 40 000 : Darktide est un jeu d’action viscéral et coopératif à 4 joueurs qui se déroule dans la cité-ruche de Tertium. Combattez avec vos amis contre des hordes d’ennemis dans cette nouvelle expérience de Warhammer 40,000.

Forza Motorsport (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 10 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass ! Pilotez plus de 500 voitures authentiques, dont des voitures de course modernes et plus de 100 nouvelles voitures pour Forza Motorsport. Faites en sorte que chaque tour compte dans 20 environnements vivants, avec des lieux préférés des fans et de multiples tracés de circuits à maîtriser, chacun avec des scores en direct sur la piste, un système d’heure et de météo dynamique et des conditions de conduite uniques qui font qu’aucun tour de piste ne ressemble à un autre ou ne se déroule de la même façon. Vous voulez vous lancer plus tôt ? Les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur le Premium Add-Ons Bundle et bénéficier d’un accès anticipé de 5 jours, d’une adhésion VIP, d’un Car Pass et bien plus encore. Pour en savoir plus sur Forza Motorsport, consultez le site Xbox Wire.

From Space (Cloud, Console et PC) – 12 octobre

From Space est un jeu d’action et de tir solo et coopératif jusqu’à quatre joueurs. Relevez le défi de libérer la Terre d’une infestation extraterrestre avec vos amis, en utilisant des armes de pointe dans un monde post-apocalyptique aux graphismes incroyablement stylisés. L’apocalypse n’a jamais été aussi amusante !

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console et PC) – 17 octobre

Incarnez Sakamoto Ryoma et rendez-vous à Kyoto pour retrouver l’assassin de votre père, vous disculper d’un meurtre monté de toutes pièces et restaurer votre honneur. Ce faisant, vous mettrez fin à l’ère des samouraïs et changerez à jamais le destin du Japon. Dégainez votre katana et rejoignez la révolution dans cette aventure historique passionnante.

Au cas où vous l’auriez manqué

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Cloud, Console et PC) – Disponible

Un instant ! Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy, la série classique d’aventures judiciaires qui s’est vendue à des millions d’exemplaires à travers le monde, est désormais disponible dans le Game Pass ! Incarnez Phoenix Wright, le tout jeune avocat de la défense, pour élucider des mystères abracadabrants et prouver l’innocence de votre client.

Mises à jour et contenus téléchargeables

EA Sports NHL 24: Essai en accès anticipé – Disponible

Les membres EA Play et Ultimate peuvent faire l’expérience de l’action authentique sur la glace grâce à l’essai en accès anticipé d’EA Sports NHL 24. Les membres peuvent passer 10 heures derrière le palet dès aujourd’hui et obtenir des récompenses récurrentes comme des jetons multiplicateurs World of Chel Battle Pass, des pièces de monnaie de la boutique et des équipements à thème.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – Le repaire de LeChuck – Disponible

Le moment est venu de mettre le cap sur des rivages ensoleillés où vous attendent des énigmes, des primates et des dangers ! Le dernier chapitre de Sea of Thieves : The Legend of Monkey Island, « Le Repaire de LeChuck » , est disponible dès maintenant en tant que mise à jour gratuite pour Sea of Thieves.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Ne manquez pas cette occasion ! Assurez-vous de profiter des Avantages suivants avant qu’ils ne disparaissent.

Minecraft Realms – Disponible jusqu’au 5 octobre

Obtenez 3 mois d’accès à Minecraft Realms Plus ! Partagez votre monde, construisez avec vos amis et jouez sur tous vos appareils avec votre propre serveur.

Overwatch 2 – Disponible jusqu’au 10 octobre

Accédez instantanément à six nouveaux héros, à des skins légendaires et à des cosmétiques en jeu. Réclamez vos héros et lancez-vous dans le jeu dès maintenant !

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Shocktober est arrivé et les membres du Ultimate Game Pass et du Console Game Pass pourront participer à des quêtes tout au long du mois. Jouez à des jeux, terminez des quêtes et échangez des points contre des cadeaux sympas. En voici quelques-unes pour commencer.

State of Decay 2 : Juggernaut Edition (250 Points – Ultimate uniquement) – Tuer 75 zombies

Amnesia : The Bunker (5 points) – Jouer

Finisseur de quêtes (500 Points) – Terminer 22 quêtes quotidiennes et 12 quêtes hebdomadaires au cours de cette période.

Ils nous quittent le 15 octobre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.