Xbox Game Pass : un jeu en day one et des titres récents au programme des nouveautés de fin juin 2023

Le programme des nouveautés du Xbox Game Pass pour le début du mois de juin 2023 était déjà sympathique. Nous aurons cependant d'autres raisons de nous réjouir durant les prochaines semaines, car Xbox a comme toujours des jeux sympathiques à ajouter à son catalogue d'ici début juillet.

Nous pourrons ainsi mettre la main sur les récents Bramble: The Mountain King, Need for Speed Unbound ou F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, mais aussi un jeu en day one : The Bookwalker, le jeu d'aventure narratif où nous incarnons un romancier qui va voler des artefacts dans des livres.

Prochainement

Need for Speed Unbound (Cloud, PC & Xbox Series X|S) EA Play – 22 juin

Les membres du Game Pass Ultimate et d’EA Play pourront se lancer dans une course endiablée pour atteindre les sommets dès le 22 juin : Need for Speed Unbound rejoindra The Play List à cette date. Découvrez de nouveaux défis avec vos proches avec de nouvelles façons de se comparer et de s’affronter dans Lakeshore en ligne et encore plus d’opportunités de tout risquer pour obtenir des récompenses. Montrez vos talents de pilote et entrez dans la légende en participant à des épreuves contre-la-montre Meilleurs tours. Découvrez de nouvelles manières de jouer en relevant les Défis quotidiens pour gagner des récompenses exceptionnelles, comme la somptueuse Mercedes-Maybach S 680 de 2021.

The Bookwalker (Console & PC) – 22 juin

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Dans cette aventure narrative, vous incarnez le voleur Étienne Quist, un romancier déchu capable de voyager à l’intérieur des livres. Naviguez entre réalité et fiction, et dérobez des objets légendaires comme le marteau de Thor ou Excalibur. Parviendrez-vous à retrouver votre faculté d’écrire ?

Bramble: The Mountain King (Cloud, Console & PC) – 27 juin

Un périple aussi captivant qu’angoissant dans un monde s’inspirant des contes scandinaves les plus sombres. Incarnez Olle, un jeune garçon qui cherche à sauver sa sœur des griffes d’un terrifiant troll. À Bramble, les apparences sont souvent trompeuses. Dans cette région étrange peuplée de créatures de toutes les tailles, mieux vaut avancer avec prudence et rester sur le qui-vive. Les forêts et les grottes abondent en bêtes hostiles et affamées. Chacun de vos pas pourrait être le dernier…

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 27 juin

Le plus dur à cuire des lapins arrive dans le Xbox Game Pass. Profitez d’une aventure fluide, de combats très appréciés des fans et plongez dans le monde Dieselpunk de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Restez poilus, restez furieux !

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console & PC) – 29 juin

Votre vie à la ferme commence dans Minérale-Ville, un charmant village au cœur de la nature. Vous êtes revenue après de nombreuses années pour que la ferme de votre défunt grand-père retrouve sa gloire d’antan. Occupez-vous des cultures, du bétail et bien plus au fil de votre propre histoire de saisons.

Arcade Paradise (Console & PC) – 3 juillet

Bienvenue dans Arcade Paradise, le jeu d’aventure rétro qui fleure bon les années 90. Avec les clés de la laverie familiale en main, Ashley décide de transformer l’entreprise et de réveiller la ville endormie de Grindstone ! Gardez une longueur d’avance sur votre père, gérez et investissez les bénéfices, et construisez votre paradis de l’arcade !

Sword & Fairy: Together Forever (Console & PC) – 5 juillet

Entrez dans un royaume qui mélange la mythologie ancienne avec l’esthétique orientale traditionnelle dans Sword and Fairy: Together Forever ! Tissant son histoire entre les trois clans de Human, Deity et Demon, le jeu vous place aux commandes d’un groupe mémorable de personnages, chacun avec des personnalités, des motivations, des compétences, des forces et des faiblesses uniques.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Fallout 76 : Rendez-vous avec la Lune – Disponible

La lune bleue se lève sur les collines des Appalaches et avec elle, quatre nouveaux Cryptides menaçant la compagnie de caravanes des Montagnes Bleues font leur apparition. Défendez leurs troupeaux de Brahmanes et affrontez des fanatiques déjantés ainsi que d’autres créatures lors de deux nouveaux événements publics et de quêtes secondaires, et mesurez-vous à des ennemis infectés grâce à une nouvelle mutation mortelle pour les Opérations Quotidiennes.

Halo Infinite – Saison 4 : Infection – Disponible

La nouvelle mise à jour multijoueur d’Halo Infinite, la Saison 4 : Infection, est disponible ! Retrouvez de nouvelles cartes, des équipements inédits, un Pass Saisonnier ainsi qu’un arsenal d’objets originaux uniques pour la personnalisation de votre Spartan. Cette Saison est également marquée par l’arrivée du système de classement pour votre carrière, d’une personnalisation des armes améliorée et voit le retour d’un mode de jeu iconique : Infection.

The Elder Scrolls Online: Necrom – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur ce contenu ! Explorez la Péninsule Telvanni et le Royaume d’Apocrypha dans The Elder Scrolls Online: Necrom, disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S. Maîtrisez les pouvoirs ancestraux de l’Arcaniste et aidez Hermaeus Mora à protéger un secret qui menace l’existence même de la réalité, dans la dernière aventure en date de The Elder Scrolls Online. Découvrez quatre raisons pour lesquelles ce nouveau chapitre plaira aux néophytes, en lisant notre article.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Hi-Fi Rush : Pack de costumes Teamplay – Disponible

Débloquez de nouveaux costumes pour Chai et le reste de l’équipe,s’inspirant du look de leurs camarades ! Ce pack vous offre six tenues (une pour chaque personnage) reprenant le style de l’un des alliés, dont un costume aux couleurs de 808 pour Chai. Vos éléments cosmétiques sont accessibles dans votre repaire dans le jeu. Le jeu de base Hi-Fi Rush est nécessaire pour accéder à ce pack.

The Elder Scrolls Online : Monture de Tueur de Dragon – Disponible

Inspirez la terreur aux plus dangereux prédateurs de Tamriel grâce au cheval de chasseur de dragon ancien.

Battlefield 2042 :Kit de terrain New Dawn – Disponible

Ce mois-ci, les membres d’EA Play peuvent obtenir le Kit de terrain New Dawn pour Battlefield 2042. Celui-ci contient le charme d’arme Cap’em et le skin d’arme Russian Engineering pour le fusil de précision SVK. Avantage disponible jusqu’au 18 juillet 2023.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Gagnez des points Microsoft Rewards, simplement en jouant à vos titres préférés. Le Game Pass sur console et le Game Pass Ultimate vous permettent de terminer des Quêtes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Retrouvez-les dans la section Game Pass de votre console ou via l’application mobile Xbox Game Pass. Jouez, finalisez vos Quêtes et utilisez vos points pour obtenir des cartes cadeaux Xbox et bien d’autres choses.

Obtenir un Succès dans un jeu du Game Pass (Quête quotidienne – 50 points).

7 Days to Die (Quête hebdomadaire commençant aujourd’hui – Tuer 2 Zombies – 250 Points – réservée aux membres Ultimate).

The Outer Worlds (Quête hebdomadaire commençant aujourd’hui – Jouer).

Vétéran des Quêtes (Quête mensuelle – Finalisez 22 Quêtes quotidiennes et 12 Quêtes hebdomadaires – 500 Points).

Ils nous quittent le 30 juin

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.