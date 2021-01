Project Winter daté sur Xbox One et dans le Game Pass, le jeu arrivera aussi sur PS4 et Switch

Project Winter va visiblement suivre le même chemin qu'Among Us, il faut dire que les deux jeux ont beaucoup en commun. Sorti en mai 2019 sur PC, le titre d'Other Ocean propose à huit joueurs de survivre dans un milieu hostile enneigé, mais il y a plusieurs traîtres dans l'équipe qui doivent empêcher la fuite des vrais survivants.

Pour l'instant uniquement jouable sur PC, Project Winter s'invitera donc sur Xbox One le 26 janvier prochain, et il arrivera à la même date dans le Xbox Game Pass pour consoles et ordinateurs. Si vous n'avez pas ces machines sous la main, pas de panique, Project Winter est également attendu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais plus tard, à une date encore inconnue.

En attendant de retrouver Project Winter sur ces nouvelles plateformes, vous pouvez découvrir le titre au travers de la nouvelle bande-annonce ci-dessus, et vous abonner au Xbox Game Pass pour 29,99 € par trimestre.