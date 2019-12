Darwin Project : le Battle Royale gratuit sur fond de jeu télé bientôt en version complète sur PC, Xbox One et PS4

Annoncé avant même l'explosion de Fortnite et PlayerUnknown's Battlegrounds, Darwin Project apporte sa sauce à la recette désormais bien installée du Battle Royale.

Plongés dans les Rocheuses canadiennes, dix participants doivent ici survivre dans un jeu télévisé en forme d'expérience scientifique avec le retour annoncé à l'âge de glace, entre collecte de ressources, création d'un arsenal et traque des adversaires. La grande subtilité vient du fait que des joueurs peuvent s'inviter à la partie en tant que spectateurs, et voter pour des évènements qui vont influer sur le cours du match. Ces décisions sont alors appliquées par le show director, un joueur à part qui va pouvoir lancer des bombes nucléaires, fermer l'accès à certaines zones ou déclencher des tempêtes, à la guise du public.

Si vous êtes curieux, un tas de gameplay existe en ligne et vous pouvez même y jouer gratuitement, et pour cause, Darwin Project est disponible en Accès Anticipé depuis 2018 sur PC et Xbox One, et est même passé en free-to-play depuis. Scavengers Studio va enfin passer le projet en version 1.0 en janvier 2020, sans date plus précise pour le moment, histoire de signifier à tout le monde que le titre est désormais en pleine possession de ses capacités et prêt à se faire une place dans le petit monde des Battle Royale. Mieux, le mois prochain, une version PS4 sera également proposée pour la première fois.